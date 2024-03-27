На брифінгу у Варшаві Дмитро Кулеба заявив, що за планом винищувачі F-16 мають з'явитися в небі України вже влітку 2024 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на запис ефіру спілкування голови МЗС України з міжнародною пресою.
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F-16 скоро будуть в українському небі
"Першопочатково планували, що F-16 з'являться у повітрі України в середині цього літа. Наразі все йде за планом. Але, звичайно, це дуже складне та заплутане питання, тому ніколи не знаєш, як усе може змінитися", – констатував Кулеба.
Глава МЗС України висловив вдячність міжнародним партнерам за допомогу в навчанні українських пілотів та інженерів. Він наголосив, що перехід на винищувачі західного зразка вимагає значних зусиль та змін у багатьох аспектах, зокрема освіті та логістиці.
Звичайно потрібно ще більше тренувань, не тільки для пілотів, а й для інженерів і технічного персоналу, тому що перехід від літаків радянського типу до літаків західного типу вимагає серйозних змін у всьому, в освіті, логістиці, філософії повітряного бою і багатьох інших елементах.
Більше про літаки
- Україна очікує на прибуття винищувачів F-16, які викликають неабияке занепокоєння у російських окупантів. Ворог намагається визначити місця дислокації цих літаків, вдаючись до дронових та ракетних атак на потенційні аеродроми.
- За словами військового аналітика Олексія Гетьмана, F-16 будуть оснащені системами радіолокаційної боротьби, що робить їх недосяжними для противника в повітрі. Винищувачі використовуватимуться для знищення радіолокаційних станцій та точних ударів по цілях на землі.
- Після отримання F-16 Україна зможе ефективніше протидіяти російській ППО, особливо на тимчасово окупованих територіях. Ці літаки забезпечать прикриття для українських штурмовиків та бомбардувальників, підвищуючи ефективність повітряних операцій, на думку експерта.
- "Вони стануть беззахисними у повітрі, коли ми активно почнемо використовувати ці літаки. Крім атак по ЗРК Росії та прикриття наших атакувальних бомбардувальників, він більше нічим займатися не буде. Їх невелика кількість й вони не можуть виконувати потужні атаки, як кілька сотень F-16", – додає аналітик.