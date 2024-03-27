На брифінгу у Варшаві Дмитро Кулеба заявив, що за планом винищувачі F-16 мають з'явитися в небі України вже влітку 2024 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на запис ефіру спілкування голови МЗС України з міжнародною пресою.

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F-16 скоро будуть в українському небі

"Першопочатково планували, що F-16 з'являться у повітрі України в середині цього літа. Наразі все йде за планом. Але, звичайно, це дуже складне та заплутане питання, тому ніколи не знаєш, як усе може змінитися", – констатував Кулеба.

Глава МЗС України висловив вдячність міжнародним партнерам за допомогу в навчанні українських пілотів та інженерів. Він наголосив, що перехід на винищувачі західного зразка вимагає значних зусиль та змін у багатьох аспектах, зокрема освіті та логістиці.

Звичайно потрібно ще більше тренувань, не тільки для пілотів, а й для інженерів і технічного персоналу, тому що перехід від літаків радянського типу до літаків західного типу вимагає серйозних змін у всьому, в освіті, логістиці, філософії повітряного бою і багатьох інших елементах.

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