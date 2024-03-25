Яскраві фотографії виклала на своїй сторінці у мережі X пресслужба уряду Великої Британії. Відомо, що десятеро українських пілотів пройшли базовий курс навчання польотів на винищувачах західного зразка F-16.

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Одного дня стануть до оборони

Десять пілотів пройшли у Великій Британії базову льотну, наземну і мовну підготовку і одного чудового дня стануть першою лінією оборони, захищаючи небо України від путінських військ,

– зазначають у повідомленні.

Українські пілоти завершили базові навчання на західних винищувачах F-16 / Фото Міноборони Великої Британії

Що чекає далі? А далі ця група з десяти українських пілотів відправляється до просунутої льотної підготовки. Нею вже займаються французькі Військово-повітряні сили. А вже після цього наші льотчики займатимуться навчанням на західних винищувачах F-16.

Ці зусилля є ключовим внеском Великої Британії до коаліції зі створення авіаційного потенціалу, яку очолюють США, Данія та Нідерланди, і яка допомагає створити військово-повітряні сили, що складаються із сучасних винищувачів,

– додають у повідомленні Міноборони Великої Британії.

Коли і від кого Україна отримає перші F-16