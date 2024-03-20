Боєприпаси будуть закуповуватися безпосередньо у промисловості. Міністр оборони Кайса Оллонгрен, яка прибула до Києва, оголосила про це після вчорашнього засідання Контактної групи з питань оборони України.

Читайте також Україна розпочала розроблення аналога американських систем HIMARS, – WP

В інтерв'ю Reuters вона сказала, що приїхала до України, щоб продемонструвати солідарність і оголосити про новий пакет допомоги.

Куди спрямують кошти

Міноборони Нідерландів повідомляє, що 150 мільйонів євро піде на фінансування керованих ракет класу "повітря-земля", які можна запускати з літаків F-16, а ще 200 мільйонів – на безпілотники.

Крім того, Нідерланди знову відправляють винищувачі F-16 до Румунії. Літаки використовуватимуться в навчальному центрі для українських і румунських пілотів. Ідеться не лише про самі літаки, а й про всі супутні запчастини та боєприпаси.

Зеленський зустрівся з міністром оборони Нідерландів

У середу, 20 березня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Вони обговорили посилення системи ППО та забезпечення української армії, зокрема, в межах спільних проєктів.

Окрім цього, Зеленський та Оллонгрен обговорили питання вступу України до ЄС.

Надання Україні F-16: що відомо