Боеприпасы будут закупаться непосредственно у промышленности. Министр обороны Кайса Оллонгрен, которая прибыла в Киев, объявила об этом после вчерашнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Читайте также Украина начала разработку аналога американских систем HIMARS, – WP

В интервью Reuters она сказала, что приехала в Украину, чтобы продемонстрировать солидарность и объявить о новом пакете помощи.

Куда направят средства

Минобороны Нидерландов сообщает, что 150 миллионов евро пойдет на финансирование управляемых ракет класса "воздух-земля", которые можно запускать с самолетов F-16, а еще 200 миллионов – на беспилотники.

Кроме того, Нидерланды снова отправляют истребители F-16 в Румынию. Самолеты будут использоваться в учебном центре для украинских и румынских пилотов. Речь идет не только о самих самолетах, но и обо всех сопутствующих запчастях и боеприпасах.

Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов

В среду, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Они обсудили усиление системы ПВО и обеспечение украинской армии, в частности, в рамках совместных проектов.

Кроме этого, Зеленский и Оллонгрен обсудили вопросы вступления Украины в ЕС.

Предоставление Украине F-16: что известно