Боеприпасы будут закупаться непосредственно у промышленности. Министр обороны Кайса Оллонгрен, которая прибыла в Киев, объявила об этом после вчерашнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.
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В интервью Reuters она сказала, что приехала в Украину, чтобы продемонстрировать солидарность и объявить о новом пакете помощи.
Куда направят средства
Минобороны Нидерландов сообщает, что 150 миллионов евро пойдет на финансирование управляемых ракет класса "воздух-земля", которые можно запускать с самолетов F-16, а еще 200 миллионов – на беспилотники.
Кроме того, Нидерланды снова отправляют истребители F-16 в Румынию. Самолеты будут использоваться в учебном центре для украинских и румынских пилотов. Речь идет не только о самих самолетах, но и обо всех сопутствующих запчастях и боеприпасах.
Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов
В среду, 20 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Они обсудили усиление системы ПВО и обеспечение украинской армии, в частности, в рамках совместных проектов.
Кроме этого, Зеленский и Оллонгрен обсудили вопросы вступления Украины в ЕС.
Предоставление Украине F-16: что известно
- По данным СМИ, задержка передачи первых истребителей вызвана тем, что обучение украинских летчиков на авиабазе в Румынии затягивается. Оно происходило быстрее обычных стандартов, но все же медленнее, чем рассчитывали, потому что нужно было еще лучше усвоить английский язык и западные военные техники.
- Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что вопрос передачи F-16 идет по предварительно согласованному графику. Это означает, что истребители будут в украинском небе не позднее 2024 года. Однако, конечно, идут обсуждения, как ускорить этот процесс.
- Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал процесс освоения F-16. Он отметил, что все длится достаточно долго, ведь здесь есть много разных аспектов, о которых не все догадываются. По словам представителя Воздушных сил, партнеры готовы передать истребители Украине "еще на вчера". Но пока в этом нет смысла, поскольку сейчас их просто не смогут использовать.