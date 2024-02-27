Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в разговоре с 24 Каналом объяснил, что это обусловлено рядом объективных причин. Если бы F-16 передали Украине сейчас – их бы не смогли использовать.

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Почему Украина еще не получила F-16

Европейские лидеры, западные и украинские эксперты озвучивали разные сроки прибытия в Украину F-16. По некоторым прошлогодним оценкам, истребители уже должны были предоставить нашему государству. Однако следует понимать, что передача самолетов – это лишь один аспект большого процесса, который иногда не до конца понимают.

Мы отправили летчиков на обучение в Данию 5 месяцев назад. Они будут готовы (закончат обучение – 24 Канал) примерно через полгода, потому что говорится не только о подготовке пилотов, но и инженерно-авиационную службу, а также адаптацию инфраструктуры. Поэтому, сроки, когда F-16 передадут Украине, тоже могут быть продлены,

– пояснил Юрий Игнат.

По словам представителя Воздушных сил, партнеры готовы передать истребители Украине "еще на вчера". Но пока в этом нет смысла, поскольку сейчас, по выше упомянутым причинам, их просто не смогут использовать.

"Все должно быть готово. В авиации нет мелочей, все должно быть подготовлено к их применению в боевых действиях. Именно поэтому сейчас мы говорим, о том, что готовятся три основные составляющие: обучение пилотов, подготовка инженерных специалистов и инфраструктуры", – отметил Игнат.

Когда все будет готово, истребители появятся в Украине. Стоит добавить, что количество западных самолетов может быть небольшой, ведь много подготовить много пилотов за короткий срок невозможно. В частности, в Дании учится небольшая группа людей, однако затем к ним присоединятся другая группа, которая учится в Аризоне, США.

Соответственно, с большим количеством пилотов, будет появляться и большее количество самолетов.

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