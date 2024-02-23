Недавно президент в вечернем обращении похвалил украинских защитников за уничтожение аж семи российских "сушек" за неделю. Однако, несмотря на то, что наши воины продолжают ловко "щелкать вражескую технику как семечки", у страны – агрессорки еще немало боевых самолетов, которые она может использовать против нашего государства. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Скибицкий.
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Сколько у России самолетов
По словам разведчика, у России еще много военной авиации. Она имеет около трехсот боевых самолетов. Поэтому, по мнению Скибицкого, каждое сбитое вражеское воздушное судно – это ощутимый результат.
Он напомнил за сбитие самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в акватории Азовского моря. После того случая россияне были вынуждены сместить подальше район боевого дежурства с Азовского моря в Краснодарский край. Если раньше они могли "видеть до Киева", то теперь до столицы они не достают средствами разведки. Поскольку боятся приближаться к зоне действия украинской ПВО.
Скибицкий выразил надежду, что F-16 еще больше изменят правила игры в небе. Западные истребители не позволят врагу работать на малой дальности от линии фронта. Противник уже не сможет сбрасывать бесчисленное количество бомб по украинским городам. Так, например, только за сутки россияне сбросили на Авдеевку не менее 75 бомб. Также КАБы они используют и по украинскому плацдарму на левом берегу Днепра – по Крынкам.
По словам военного, F-16 – одно из средств, что позволит уничтожать российскую авиацию. Оккупанты это понимают, поэтому уже поставили себе цель уничтожить и наши самолеты, и инфраструктуру. Именно поэтому противник постоянно пытается поразить аэродромы и периодически атакует Староконстантинов и Канатово.
Когда в Украине будут F-16: что известно
- В Минобороны Дании рассказали, что первые истребители наша страна может получить уже к лету этого года. Там отметили, что окончательные сроки передачи первых F-16 зависят, в частности, и от подготовки украинских пилотов и украинского вспомогательного персонала, а также от наличия необходимой логистики и инфраструктуры в Украине.
- Зеленский показал кадры с учений украинских пилотов на F-16 в Дании. Пилоты вместе с техниками сейчас проходят интенсивный курс освоения F-16 на базе Скридструп.
- Ранее представитель Воздушный сил Юрий Игнат рассказывал, что украинские пилоты и техники проходят обучение в Дании, Великобритании и США. Британскую группу подготовят за два года. Американская может быть готова к концу 2024 года. В Дании обучается передовая группа. Ее ждут весной – летом 2024 года.