22 февраля 2024 года министр обороны Великобритании Грант Шэппс объявил подробности нового пакета вооруженной поддержки Украины. Его основой стали 200 ракет Brimstone, которые прекрасно себя зарекомендовали в войне против России и стали настоящим кошмаром для оккупантов.

24 Канал напоминает читателям, что это за оружие, какую угрозу может нести врагу и как Украине удалось ее адаптировать к своим носителям.

К теме Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине

Что известно о Brimstone

Brimstone – это авиационные ракеты класса "воздух – земля". Они стоят на вооружении британских военно-воздушных сил, но в критический момент были переданы Украине и модифицированы под использование на новых платформах.

Brimstone работают по принципу "выстрелил и забыл". При этом демонстрируют невероятную точность, в чем уже могли убедиться как украинские операторы этих снарядов (они указывают только район потенциальной цели), так и их российские визави.

Правда, для большинства россиян эти поражения одновременно становились как самыми яркими в жизни, так и последними. Летальность обеспечивает способность ракет работать по статичным, движущимся и даже маневренным целям.

Главные мишени ракет Brimstone – вражеская техника, в частности тяжелобронированная, то есть танки.

Ракета Brimstone – чрезвычайно технологична, поэтому ее цифровые системы сводят участие человека в вопросе уничтожения россиян и их техники фактически к минимуму.

Интересный факт! Разработали ракеты Brimstone в конце второго тысячелетия. Проектом занималась корпорация MBDA.



А уже в 2005 году они появились на вооружении ВВС ее Величества и с тех пор хорошо зарекомендовали себя во время реальных боевых действий в главных горячих точках планеты начала 21 века – Афганистане, Ираке и Ливии.

Ракеты Brimstone в действии во время учений: смотрите видео

Тактико-технические характеристики Brimstone

масса – 50 килограммов;

длина ракеты – 1,8 метра;

максимальная скорость – 450 метров в секунду;

дальность при пусках с самолета или вертолета – 20 – 60 километров;

дальность при пусках с наземной установки – 10 – 12 километров;

пусковой комплект – 3 ракеты;

система наведения – комбинированная-радиолокационная ДБН миллиметрового диапазона и полуактивная лазерная;

боевая часть – тандемная, кумулятивная.



Ракета Brimstone 2 от MBDA

Проблема носителей

Классическими носителями ракет Brimstone являются самолеты "Торнадо", которых на вооружении ВВС Украины просто нет. Таким образом, нам мало было получить Brimstone, но и пришлось решать вопрос платформы для этих снарядов.

Наиболее эффективными являются пуски с самолета или вертолета. Это позволяет поражать цели на расстоянии 20 – 60 километров. Зато запуск с земли ограничивает дальность только 10 – 12 километрами. Но поскольку о предоставлении Украине западных самолетов в 2022 году речи еще не было, нам пришлось искать решение и "заземлять" проект.

Решение пришло быстро – хотя у британцев базовым вариантом Brimstone является авиационный, они также имеют на вооружении также и корабельные модификации. Именно они и прибыли в Украину и были адаптированы под нужды Сил обороны.

Боевое применение в Украине

Украина вела переговоры с Великобританией о возможном предоставлении ракет Brimstone еще в 2021 году, но договориться до начала полномасштабного вторжения стороны не успели.

С апреля 2022 года ракеты Brimstone наконец появились в Украине и стали большим сюрпризом для россиян.

Уже в мае были зафиксированы первые боевые поражения – это была работа бойцов ССО, которые использовали для пусков наземные платформы, установленные на легковые машины – обычные "Газельки" с тентом.

12 мая 2022 года нам впервые показали боевые стрельбы в Украине, а уже 17 мая – Brimstone работали по российским танкам. Таким образом, новое оружие могло легко прятаться от чужих глаз, легко теряться в потоке машин и появляться в неожиданных местах.

Украинцы быстро освоили новое для себя оружие и начали эффектно сносить башни российским танкам. А сделанные в Польше мобильные гантраки ССО с ракетами Brimstone стали активно сеять панику среди оккупантов.

Всего за 2022 год Великобритания передала Украине 600 ракет Brimstone 2, и они присоединились к невероятной статистике выбивания российских танков и другой тяжелой техники.

Летом 2023 года Великобритания передала украинцам оригинальные наземные платформы Wolfram для пусков Brimstone. Это сделало ВСУ еще более мобильными, что чрезвычайно важно в условиях работы в непосредственной зоне досягаемости российской артиллерии и дронов.



На службе ВСУ есть несколько десятков платформ Wolfram

Brimstone – большая проблема для ПВО, эта ракета имеет низкий уровень шума и практически не оставляет тепловой след. Все это делает ее фактически незаметной для вражеских систем ПВО.

Дополнительной головной болью является то, что Brimstone летит на низких высотах. Высокая скорость ракеты просто не дает времени на какие-то варианты противодействия, особенно в условиях интенсивных боев на передовой.

Как именно работает Brimstone

После определения целей происходит пуск и вылетает сразу три ракеты. Они переходят в боевой режим, который состоит из трех этапов:

Поиск . Ракета летит в определенный оператором район и дальше барражирует в воздухе пока не "увидит" запрограммированную цель.

. Ракета летит в определенный оператором район и дальше барражирует в воздухе пока не "увидит" запрограммированную цель. Захват . Цифровые системы снаряда идентифицируют мишень – просчитывают скорость, направление движения, баллистические расчеты и фиксируют цель так, чтобы она не исчезла из поля зрения ракеты.

. Цифровые системы снаряда идентифицируют мишень – просчитывают скорость, направление движения, баллистические расчеты и фиксируют цель так, чтобы она не исчезла из поля зрения ракеты. Уничтожение. Лишь после этого снаряд переходит к финальному этапу – поражения цели.

Качественным преимуществом Brimstone является взаимодействие разных пусковых, ее можно координировать и превратить атаку ракет на работу оружейного оркестра, в котором каждый снаряд будет бить четко по своей цели.

Обратите внимание! Также есть вариант программирования всех трех ракет из залпа по одной цели – снаряды будут наносить удары один за другим, чтобы гарантированно уничтожить цель.



Впрочем, в случае с российскими танками такой вариант будет, пожалуй, лишним, ведь ракеты довольно дорогие (105 тысяч фунтов за штуку), а российским военным танкам срывает крышу и с первого раза.

Спасения нет

Ракета Brimstone может наносить удар с хирургической точностью и при этом практически не наносить вред посторонним объектам. Ракеты способны наносить действительно точечные удары и благодаря этому снаряд можно направить на технику, что прячется в укрытиях, прикрывается гражданской инфраструктурой или пытается спрятаться во дворах жилых домов. Что типично для россиян.

Сейчас по их душу из Великобритании прибудет 200 новых причин того, что это бесполезная стратегия.