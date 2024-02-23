22 лютого 2024 року міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс оголосив подробиці нового пакету збройної підтримки України. Його основою стали 200 ракет Brimstone, які чудово себе зарекомендували у війні проти Росії та стали справжнім кошмаром для окупантів.

24 Канал нагадує читачам, що це за зброя, яку загрозу може нести ворогу та як Україні вдалося її адаптувати до своїх носіїв.

До теми Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні

Що відомо про Brimstone

Brimstone – це авіаційні ракети класу "повітря – земля". Вони стоять на озброєнні британських військово-повітряних сил, але в критичний момент були передані Україні та модифіковані під використання на нових платформах.

Brimstone працюють за принципом "вистрелив і забув". При цьому демонструють неймовірну точність, в чому вже могли переконатися як українські оператори цих снарядів (вони вказують лише район потенційної цілі), так і їхні російські візаві.

Щоправда, для більшості росіян ці ураження одночасно ставали як найяскравішими в житті, так і останніми. Летальність забезпечує здатність ракет працювати по статичних, рухомих і навіть маневренних цілях.

Головні мішені ракет Brimstone – ворожа техніка, зокрема важкоброньована, тобто танки.

Ракета Brimstone – надзвичайно технологічна, тому її цифрові системи зводять участь людини у питання знищення росіян та їх техніки фактично до мінімуму.

Цікавий факт! Розробили ракети Brimstone наприкінці другого тисячоліття. Проєктом опікувалась корпорація MBDA.



А вже у 2005 році вони з'явилися на озброєнні ВПС її Величності й з того часу добре зарекомендували себе під час реальних бойових дій у головних гарячих точках планети початку 21 століття – Афганістані, Іраці та Лівії.

Ракети Brimstone в дії під час навчань: дивіться відео

Тактико-технічні характеристики Brimstone

маса – 50 кілограмів;

довжина ракети – 1,8 метра;

максимальна швидкість – 450 метрів на секунду;

дальність при пусках з літака чи гелікоптера – 20 – 60 кілометрів;

дальність при пусках з наземної установки – 10 – 12 кілометрів;

пусковий комплект – 3 ракети;

система наведення – комбінована-радіолокаційна ДБН міліметрового діапазону і напівактивне лазерне;

бойова частина – тандемна, кумулятивна.



Ракета Brimstone 2 від MBDA

Проблема носіїв

Класичними носіями ракет Brimstone є літаки "Торнадо", яких на озброєнні ВПС України просто немає. Тож нам мало було отримати Brimstone, але й довелося розв'язувати питання платформи для цих снарядів.

Найбільш ефективними є пуски з літака чи гелікоптера. Це дозволяє вражати цілі на відстані 20 – 60 кілометрів. Натомість запуск із землі обмежує дальність лише 10 – 12 кілометрами. Але оскільки про надання Україні західних літаків у 2022 році мови ще не було, нам довелося шукати рішення та "заземляти" проєкт.

Рішення прийшло швидко – хоча в британців базовим варіантом Brimstone є авіаційний, вони також мають на озброєнні також і корабельні модифікації. Саме вони й прибули до України та були адаптовані під потреби Сил оборони.

Бойове застосування в Україні

Україна вела переговори з Великою Британію про можливе надання ракет Brimstone ще у 2021 році, але домовитись до початку повномасштабного вторгнення сторони не встигли.

З квітня 2022 року ракети Brimstone нарешті з'явились в Україні та стали великим сюрпризом для росіян.

Вже в травні були зафіксовані перші бойові ураження – це була робота бійців ССО, які використовували для пусків наземні платформи, що були встановлені на легкові машини – звичайні "Газельки" з тентом.

12 травня 2022 року нам вперше показали бойові стрільби в Україні, а вже 17 травня – Brimstone працювали по російських танках. Отже, нова зброя могла легко ховатися від чужих очей, легко губитися у потоці машин і з'являтися у несподіваних місцях.

Українці швидко освоїли нову для себе зброю та почали ефектно зносити башти російським танкам. А зроблені в Польщі мобільні гантраки ССО з ракетами Brimstone стали активно сіяти паніку серед окупантів.

Всього за 2022 рік Велика Британія передала Україні 600 ракет Brimstone 2, і вони долучилися до неймовірної статистики вибиття російських танків та іншої важкої техніки.

Влітку 2023 року Велика Британія передала українцям оригінальні наземні платформи Wolfram для пусків Brimstone. Це зробило ЗСУ ще мобільнішими, що надзвичайно важливо в умовах роботи у безпосередній зоні досяжності російської артилерії та дронів.



На службі ЗСУ є декілька десятків платформ Wolfram

Brimstone – велика проблема для ППО, ця ракета має низький рівень шуму та практично не залишає тепловий слід. Все це робить її фактично непомітною для ворожих систем ППО.

Додатковим головним болем є те, що Brimstone летить на низьких висотах. Висока швидкість ракети просто не дає часу на якісь варіанти протидії, особливо в умовах інтенсивних боїв на передовій.

Як саме працює Brimstone

Після визначення цілей відбувається пуск і вилітає відразу три ракети. Вони переходять у бойовий режим, який складається з трьох етапів:

Пошук . Ракета летить у визначений оператором район і далі баражує в повітрі доки не "побачить" запрограмовану ціль.

. Ракета летить у визначений оператором район і далі баражує в повітрі доки не "побачить" запрограмовану ціль. Захоплення . Цифрові системи снаряда ідентифікують мішень – прораховують швидкість, напрямок руху, балістичні обрахунки й фіксують ціль так, щоб вона не зникла з поля зору ракети.

. Цифрові системи снаряда ідентифікують мішень – прораховують швидкість, напрямок руху, балістичні обрахунки й фіксують ціль так, щоб вона не зникла з поля зору ракети. Знищення. Лише після цього снаряд переходить до фінального етапу – ураження цілі.

Якісною перевагою Brimstone є взаємодія різних пускових, її можна координувати та перетворити атаку ракет на роботу зброярського оркестру, в якому кожен снаряд битиме чітко по своїй цілі.

Зверніть увагу! Також є варіант програмування усіх трьох ракет із залпу по одній цілі – снаряди завдаватимуть удари дин за одним, щоб гарантовано знищити ціль.



Втім, у випадку з російськими танками такий варіант буде, мабуть, зайвим, адже ракети доволі дорогі (105 тисяч фунтів за штуку), а російським воєнним танкам зриває дах і з першого разу.

Порятунку немає

Ракета Brimstone може завдавати удару з хірургічною точністю і при цьому практично не завдавати шкоди стороннім об'єктам. Ракети здатні завдавати справді точкових ударів і завдяки цьому снаряд можна скерувати на техніку, що ховається в укриттях, прикривається цивільною інфраструктурою чи намагається сховатися у дворах житлових будинків. Що типово для росіян.

Нині по їхню душу з Великої Британії прибуде 200 нових причин того, що це марна стратегія.