Нещодавно президент у вечірньому зверненні похвалив українських захисників за знищення аж семи російських "сушок" за тиждень. Однак, попри те, що наші воїни продовжують вправно "лускати ворожу техніку як насіння", у країни – агресорки ще чимало бойових літаків, які вона може використати проти нашої держави. Про це заявив представник ГУР Андрій Скібіцький.

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Скільки у Росії літаків

За словами розвідника, у Росії ще багато військової авіації. Вона має близько трьохсот бойових літаків. Тому, на думку Скібіцького, кожне збите вороже повітряне судно – це відчутний результат.

Він нагадав за збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 в акваторії Азовського моря. Після того випадку росіяни були вимушені змістити подалі район бойового чергування з Азовського моря до Краснодарського краю. Якщо раніше вони могли "бачити аж до Києва", то тепер до столиці вони не дістають засобами розвідки. Оскільки бояться наближатися до зони дії української ППО.

Зверніть увагу! 23 лютого ГУР разом із Повітряними силами збили черговий літак А-50 У у районі Азовського моря.

Скібіцький висловив сподівання, що F-16 ще більше змінять правила гри у небі. Західні винищувачі не дозволять ворогу працювати на малій дальності від лінії фронту. Противник вже не зможе скидати незліченну кількість бомб по українських містах. Так, наприклад, лише за добу росіяни скинули на Авдіївку не менше 75 бомб. Також КАБи вони використовують й по українському плацдарму на лівому березі Дніпра – по Кринках.

Довідка: Військовий Максим Морозов, який брав участь в Авдіївській оборонній операції, пояснюючи, чому не вдалося втримати місто, як одну із причин назвав саме використання росіянами керованих авіабомб. Вони просто знищили інфраструктуру населеного пункту, яку б наші воїни могли б використати як фортпости.

За словами військового, F-16 – один із засобів, що дозволить знищувати російську авіацію. Окупанти це розуміють, тому вже поставили собі за мету знищити і наші літаки, і інфраструктуру. Саме тому противник постійно намагається уразити аеродроми та періодично атакує Старокостянтинів і Канатове.

Коли в Україні будуть F-16: що відомо