Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, коли мають завершити підготовку на F-16 усі три групи українських пілотів, передає 24 Канал.

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Коли будуть готові перші льотчики

За словами військового, група пілотів, яка навчається у Британії, – це випускники 2023 року. Там триватиме підготовка до 2 років.

Інша група навчається у США. У Пентагоні сказали, що навчання буде до кінця 2024 року. Можливо, когось підготують швидше, оскільки там діє індивідуальна програма підготовки.

У Данії – передова група, яку відправили раніше. Там навчання вже тривають. Пілоти здійснюють польоти на F-16 з інструкторами. Вони раніше почали, раніше і закінчать.

І винищувачі і пілоти звідти прийдуть найшвидше, ми розраховуємо на весну,

– наголосив Ігнат.

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