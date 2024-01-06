Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, коли мають завершити підготовку на F-16 усі три групи українських пілотів, передає 24 Канал.
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Коли будуть готові перші льотчики
За словами військового, група пілотів, яка навчається у Британії, – це випускники 2023 року. Там триватиме підготовка до 2 років.
Інша група навчається у США. У Пентагоні сказали, що навчання буде до кінця 2024 року. Можливо, когось підготують швидше, оскільки там діє індивідуальна програма підготовки.
У Данії – передова група, яку відправили раніше. Там навчання вже тривають. Пілоти здійснюють польоти на F-16 з інструкторами. Вони раніше почали, раніше і закінчать.
І винищувачі і пілоти звідти прийдуть найшвидше, ми розраховуємо на весну,
– наголосив Ігнат.
Передача F-16 і навчання пілотів: останні новини
- У Пентагоні зробили заяву щодо термінів навчання українських льотчиків на F-16 у США. У відомстві заявили, що воно завершиться до кінця 2024 року. Залежно від рівня навичок пілотів, навчання може тривати від п'яти до восьми місяців.
- Видання Berlingske з посиланням на міноборони Данії заявило, що країна затримує передачу винищувачів Україні через невиконання низки умов, потрібних для цього. Зазначається, що начебто Данія начебто мала передати перші шість винищувачів до початку Нового року.
- Водночас речник Повітряних сил Юрій Ігнат спростував цю інформацію і зауважив, що останній термін щодо передачі перших літаків, який називали данські союзники, – це весна 2024 року. Передавати F-16 раніше, до кінця 2023 року, не мало сенсу, бо льотчики ще проходять навчання.