Мовиться про те, що не виконали низку умов, які необхідні для передачі літаків Україні. Перед цим у Пентагоні розповіли, що українські пілоти вже можуть завершити навчання на F-16 до кінця 2024 року.

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Чому затримують передачу F-16 Україні

Журналісти з посиланням на Міноборони Данії заявили, що країна затримала передачу Україні F-16 до другого кварталу 2024 року, тобто на пів року.

Там пояснили, що причина полягає в тому, що не виконали низку умов, які необхідні для того, щоб Україна могла використовувати передані бойові літаки.

Окрім того, неясно, які саме обставини спричинили збій першого графіка. Адже планувалось, що Україна отримає перші шість винищувачів після Нового року.

У Міністерстві оборони Данії заявили, що серед факторів, які впливають на затримки, й графік навчань українських пілотів, розклад яких залежить від техніки та погоди.

Окрім того, продовжується робота в міжнародній коаліції ВПС, щоб забезпечити створення в Україні необхідної матеріально-технічної бази та інфраструктури,

– заявили в Міноборони Данії.

За їхніми словами, у Данії проходять навчання шість українських пілотів.

Очікують, що протягом 2024 року з Данії в Україну буде відправлено ще вісім літаків F-16, а у 2025 році – ще п'ять. Чи будуть затримувати й це постачання – поки невідомо.

Важливо. Данія є єдиною країною, що назвала дати передачі F-16. Норвегія та Бельгія не повідомляли ані скільки F-16 вони передадуть Україні, ані коли це відбудеться.

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