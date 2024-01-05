Фактично F-16 – це пускова установка з крилами, яка без озброєння не зможе виконувати стратегічні завдання. Про це 24 Каналу сказав полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

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Які модифікації F-16 потрібні Україні

Є три основні компоненти щодо F-16:

кількість;

модифікація;

озброєння.

Виходячи з поєднання цих трьох параметрів щодо передачі F-16 можна говорити про використання винищувачів у повній чи обмеженій якості,

– мовив військовий експерт.

Збройним Силам України для виконання завдань хоча б на одному напрямку потрібна мінімум одна бригада, яка складається із 40 літаків, й ще одна бригада для того, щоб прикривати небо. Тобто, Україні потрібно щонайменше 80 літаків для того, щоб говорити про наступальні дії.

Важливе значення також має модифікація винищувачів. Для режиму протиповітряної оборони, звісно, краще мати нові модифікації, які можуть працювати на великих дальностях. Як зауважив льотчик-інструктор, це блок 50 – 52 і далі.

Хоча б одну ескадрилью таку мати, аби ми могли утримати російські літаки або перехоплювати ракети над територією країни-агресора на дальностях 150 – 180 кілометрів. Ракета AIM-120D покриє цю дальність,

– наголосив Світан.

Водночас для роботи по землі у режимі штурмовиків й бомбардувальників підійдуть базові модифікації літаків.

AIM-120D – американська всепогодна керована ракета класу "повітря – повітря" середньої дальності. Ракети цього класу призначені для ураження повітряних цілей за межами прямої видимості цілі.

Які два стратегічних завдання повинні виконати F-16

Одним з головних чинників є достатня кількість озброєння, тому що F-16 не працюватимуть зі старими радянськими бомбами. Адже з ними можуть працювати наші старі бомбардувальники під прикриттям F-16, які можуть утримувати панування в повітрі.

Основна ситуація буде пов'язана з постачанням озброєння для літаків. ЗСУ потрібні далекобійні ракети, залежно від модифікації F-16, вільнопадаючі керовані авіабомби для виконання завдань бомбардування та ракети, які можуть виконувати завдання по наземних цілях.

Винищувач може нести понад 100 базових й близько 120 вторинних модифікацій озброєння. Дуже великий спектр. Хотілося б це все побачити,

– додав військовий експерт.

За його словами, коли Україна все це отримає, а не тільки пускову установку з крилами, то тоді наші бійці зможуть як мінімум виконати пару серйозних завдань: панування в повітрі й знищення укріпрайонів противника на глибину бойового радіуса літака, який становить близького 500 кілометрів.

"Літаки стоятимуть за 300 – 400 кілометрів від лінії фронту, а це означає, що Україна на глибину 100 – 150 кілометрів зможе працювати в тил противника", – підсумував Світан.

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