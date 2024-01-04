Головною умовою для зміни ситуації на фронті є поставки озброєння від наших партнерів. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що значну роль відіграє авіація.

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Що чекати на фронті у 2024 році

Отримання достатньої кількості необхідної зброї може суттєво вплинути на хід бойових дій. Поки процес із передачею озброєння ще триває, українські військові на початок наступного року матимуть одне завдання.

З тієї інформації, що є, принаймні у перші місяці 2024 року, ЗСУ перейдуть у динамічну оборону. Тобто ми максимально триматимемо фронт, знищуючи росіян,

– зазначив Ігор Рейтерович.

Такий підхід допоможе накопичити ресурси. До того ж є ймовірність, що наступного року до України прийде більше зброї. Адже станом на 2023 рік не вдалося отримати навіть третини з того, що обіцяли. А те, що було отримано, могло бути використане не вповні.

"Також Європейський Союз, хай повільно, але збільшує темпи військового виробництва. Зрозуміло, що це може покрити наш брак у боєприпасах і не лише. А після успішної динамічної оборони, не виключаю, що ми можемо знову побачити наступальні дії", – зауважив Рейтерович.

Тож насправді, усе так все погано, як здається на перший погляд.

Вплив авіації

Важливий фактор, який може вплинути на розвиток бойових дій наступного року, отримання авіації. Не можна сказати, що західні літаки зможуть одномоментно докорінно змінити ситуацію. Але це все ще буде додатковою перевагою для Збройних Сил України.

Це дозволить краще планувати і проводити саме наступальні дії. Тому що ключовою проблемою є мінні поля. Маючи літаки, ми можемо ще краще та більше вибивати російську артилерію. Це дозволить нам безпечніше та швидше розміновувати ці поля,

– пояснив політолог.

Ситуація у 2024 році може суттєво відрізнятись від того, що ми бачили у 2023. Але дуже важливо, аби підтримка наших партнерів все ж залишалася на стабільному рівні. Бо від цього, зокрема, залежить і планування подальших кроків у війні.

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