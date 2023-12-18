Детальніше про це розповів президент Європейської Ради Шарль Мішель. Він окреслив термін, коли на саміті ЄС можуть схвалити допомогу для України.

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Коли відбудеться саміт ЄС

За словами Шарля Мішеля, саміт ЄС запланований на 1 лютого 2024 року. Під час нього вирішуватиметься доля виділення Україні багаторічної допомоги у розмірі 50 мільярдів євро.

Він зазначив, що під час саміту Європейського Союзу планують узгодити багаторічний бюджет підтримки нашій державі. Ці 50 мільярдів євро розраховані на 2024 – 2027 роки.

Також Шарль Мішель уточнив, що задля відповідного рішення знадобиться трохи часу. Його витратять на те, щоб переконати Угорщину не бути проти виділення допомоги Україні.

Що відомо про виділення грошей для України

Звернімо увагу, що Європейська Комісія раніше зробила пропозицію. Вона прагне, щоб Україні на найближчі п'ять років виділили 50 мільярдів євро. За відповідне рішення мають бути всі країни-члени ЄС. Власне, під час саміту ЄС 14 – 15 грудня дійти згоди не вдалося через Угорщину.

У Financial Times написали, щоУгорщину можуть позбавити права голосу. Над цим міркують країни-члени Євросоюзу. Цього прагнуть зробити, щоб виділити Україні 50 мільярдів євро на 2024 – 2027 роки.

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