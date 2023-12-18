Євросоюз 18 грудня прийняв новий пакет санкцій проти держави-агресорки. Цього разу обмеження стосуються імпорту деяких товарів із Росії.

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Які обмеження додали

Обмеження наклали на продаж діамантів та поставку певних деталей, які можуть використати у виробництві зброї. Санкції набудуть чинності з 1 січня 2024 року. Водночас вже до 1 вересня 2024 року також має почати діяти обмеження щодо діамантів, які обробили в третіх країнах або були перевезені транзитом через територію держави.

Для недопущення постачання деталей для зброї розширили список товарів подвійного призначення. Мовиться про літові батареї, термостати, електродвигуни та сервомотори, станки та автодеталі. Також для зниження доходів, які спрямовують на продовження війни, заборонено ввезення російського пропану, чавуну, мідної та алюмінієвої проволоки і фольги.

Заборони стосовно криптовалюти

Обмеження щодо цін на нафту допоможе задовольнити запити щодо документів по всьому ланцюгу поставок. Тепер кожен учасник повинен буде надавати деталізовану інформацію про це в будь-який момент, коли це знадобиться владі.

Громадянам Росії або живучим в країні заборонено володіти, контролювати або обіймати посади в керівних органах компаній, що надають послуги по криптовалютах.

Водночас Австрія змогла домогтися того, що статус "міжнародного спонсора війни" для Райффайзенбанку призупинили. Для розв'язання цього питання заплановані двосторонні консультації між Україною та Австрією за участю Єврокомісії.

Реакції на ухвалене рішення

На прийняття 12 пакету санкцій проти Росії відреагував очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що обмеження стосуються діамантів, але не тільки.

Приємно, що низка рекомендацій групи Макфола – Єрмака були враховані нашими партнерами,

– написав він.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також не залишив це рішення без уваги. Він написав, що тиск на Росію повинен продовжуватися для того, щоб знекровоти російську воєнну машину. За його словами, так агресор зможе відчути ціну, розв'язаної ним повномасштабної війни.

Крім нього, відреагувала також і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона привітала це рішення. Також політикиня наголосила, що ЄС продовжує "стояти з Україною".

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