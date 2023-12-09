Власне, літак Airbus А319-111 авіакомпанії "Росія" 9 грудня здійснив аварійну посадку в Мінеральних водах. Сталося це через розгерметизацію салону. Вилетів борт із Санкт-Петербурга зі 111 людьми.

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У Росії все більше проблем з авіацією

Також 9 грудня Boeing 737 зі сполученням Новосибірськ – Москва компанії S7 повернувся до Толмачова через помпаж обох двигунів. Окрім того:

7 грудня спалахнув двигун вантажного Ту-204 компанії "Авіастар-ТУ"; лайнер мав рейс Улан – Уде – Чжанчжоу, але змушений був повернутися в аеропорт;

спалахнув двигун вантажного Ту-204 компанії "Авіастар-ТУ"; лайнер мав рейс Улан – Уде – Чжанчжоу, але змушений був повернутися в аеропорт; 6 грудня стався спалах на борту Boeing-777, що належить підсанкційному "Аерофлоту"; летіло авіасудно з Москви на Камчатку; пасажир помітив коротке замикання з-під свого крісла.

стався спалах на борту Boeing-777, що належить підсанкційному "Аерофлоту"; летіло авіасудно з Москви на Камчатку; пасажир помітив коротке замикання з-під свого крісла. 5 грудня у літака Ан-12 відмовила система управління керма – він приземлився в аеропорту "Хурба", що в Космомольську-на-Амурі.

Того ж дня літак Москва – Казань здійснив аварійну посадку в Шереметьєво через відмову управління системи стабілізації.

у літака Ан-12 відмовила система управління керма – він приземлився в аеропорту "Хурба", що в Космомольську-на-Амурі. Того ж дня літак Москва – Казань здійснив аварійну посадку в Шереметьєво через відмову управління системи стабілізації. 2 грудня Airbus А321 "Аерофлоту" зі сполученням Петербург – Москва аварійно сів у Шереметьєво через відмову лівого двигуна.

Водночас у тюменському "Рощино" з технічної причини здійснив посадку Superjet 100 компанії "Ямал"; борт мав рейс з Ноябрська до Уфи;

А от 1 грудня у Росії виникли проблеми аж з трьома бортами:

Airbus A321 "Аерофлоту", що летів з Калінінграда до Москви приземлився в "Пулково" через спрацювання індикації системи кондиціювання кабіни пілотів;

Boeing 737 "Аерофлоту", що вилетів з Москви, здійснив аварійну посадку в Южно-Сахалінську через спрацювання індикації падіння тиску стійки шасі;

у Новосибірську у борта ІрАеро відмовив автопілот та закрилки.

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Наголосимо, що "літакопад" у ворожій державі став можливим завдяки санкціям, що наклали країни Заходу на авіаційну галузь Кремля. Не даремно пропаганда намагалася знівелювати значення обмежень.

З плином часу, уже зараз, нарешті можна побачити результат заборони на ввезення в Росії іноземних високотехнологічних запчастин для авіації. Вочевидь, проблеми у Москви з кожним днем ставитиме все більше.