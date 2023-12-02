Як пишуть журналісти, аж 5 бортів цими днями змушені були йти на екстрені посадки через несправності. В усіх випадках обійшлось без жертв чи постраждалих, проте ці інциденти засвідчують ефективність санкцій.

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У росіян зламалося 5 бортів за 2 дні

2 грудня 2023 року

Близько 13:11 борт Airbus А321 "Аерофлоту", що летів із Санкт-Петербурга до Москви, запросив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. Пілот ухвалив відповідне рішення через відмову лівого двигуна. Посадку було здійснено "у штатному режимі" – на борту було 162 пасажири.

У тюменському аеропорту "Рощино" через технічні проблеми здійснив посадку на запасний аеродром літак Superjet 100 авіакомпанії "Ямал". Він прямував з Листопаду до Уфи з 71 людиною на борту, якщо не рахувати екіпаж. Згодом пасажирів відправили до Уфи на резервному повітряному судні авіакомпанії.

1 грудня 2023 року

Airbus A321 "Аерофлоту", що летів з Калінінграда до Москви, був змушений приземлитися в петербурзькому аеропорту "Пулково". На борту спрацювання індикації системи кондиціювання кабіни пілотів. Пасажирів пересадили на Boeing 777 для подальшої доставки до столиці Росії.

Вранці того ж дня інший літак "Аерофлоту" – Boeing 737 з 408 пасажирами – летів з Москви. Він змушений був здійснити аварійну посадку в Южно-Сахалінську через спрацювання індикації про падіння тиску на одному із шести коліс стійки шасі.

У Новосибірську в літака ІрАеро з 78 пасажирами на борту відмовили автопілот та закрилки після вильоту з аеропорту Толмачово. Борт Superjet 100, який мав поїхати в Талакан, зробив понад дев'ять кіл у зоні очікування перед тим, як благополучно приземлитися. Літак мав несправність в одному з каналів системи управління.

Санкції проти авіаційної галузі Росії

Після 24 лютого 2022 року проти авіаційної галузі держави-агресорки було запроваджено масштабні санкції, які закрили для російських літаків повітряний простір над багатьма країнами світу.

Серед них Чехія, Латвія, Литва, Естонія, Норвегія, Японія. А під санкції попали такі компанії, як "Аерофлот", S7, "Волга-Дніпро", "Газпром-АВІА", "Уральські авіалінії", "Росія", Utair, "Перемога", Red Wings, IFly, Nord Wind, "Якутія", "Ямал", "Алроса".

Окрім того, на Заході обмежили можливості для Кремля щодо обслуговування високотехнологічних розробок, зокрема літаків. Це спричинило чимало "авіаційних інцидентів", які у Москві намагаються приховувати.