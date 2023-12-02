Как пишут журналисты, 5 бортов на днях вынуждены были идти на экстренные посадки из-за неисправностей. Во всех случаях обошлось без жертв или пострадавших, однако эти инциденты свидетельствуют о эффективности санкций.

Смотрите также Альянс Вучича с военным преступником Шешелем и связи с Россией: чего ждать от выборов в Сербии

У россиян сломалось 5 бортов за 2 дня

2 декабря 2023 года

Около 13:11 борт Airbus А321 "Аэрофлота", летевший из Санкт-Петербурга в Москву, пригласил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Пилот принял соответствующее решение из-за отказа левого двигателя. Посадка была совершена "в штатном режиме" – на борту было 162 пассажира.

В тюменском аэропорту "Рощино" из-за технических проблем совершил посадку на запасной аэродром самолет Superjet 100 авиакомпании "Ямал". Он направлялся из Ноября в Уфу с 71 человеком на борту, если не считать экипаж. Впоследствии пассажиров отправили в Уфу на резервном воздушном судне авиакомпании.

1 декабря 2023 года

Airbus A321 "Аэрофлота", летевший из Калининграда в Москву, был вынужден приземлиться в петербургском аэропорту "Пулково". На борту срабатывания индикация системы кондиционирования кабины пилотов. Пассажиров пересадили на Boeing 777 для последующей доставки в столицу России.

Утром того же дня другой самолет "Аэрофлота" – Boeing 737 с 408 пассажирами – вылетал из Москвы. Он вынужден был совершить аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за срабатывания индикации о падении давления на одном из шести колес стойки шасси.

В Новосибирске у самолета ИрАэро с 78 пассажирами на борту отказали автопилот и закрылки после вылета из аэропорта Толмачево. Борт Superjet 100, который должен был поехать в Талакан, сделал более девяти кругов в зоне ожидания перед тем, как благополучно приземлиться. Самолет имел неисправность в одном из каналов системы управления.

Санкции против авиационной отрасли России

После 24 февраля 2022 года против авиационной отрасли государства-агрессора были введены масштабные санкции, закрывшие для российских самолетов воздушное пространство над многими странами мира.

Среди них – Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Норвегия, Япония. А под санкции попали такие компании, как "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Газпром-АВИА", "Уральские авиалинии", "Россия", Utair, "Победа", Red Wings, IFly, Nord Wind, "Якутия", "Ямал", "Алроса".

Кроме того, на Западе ограничили возможности для Кремля по обслуживанию высокотехнологичных разработок, в частности, самолетов. Это привело к немалому количеству "авиационных инцидентов", которые в Москве пытаются скрывать.