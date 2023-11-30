Сербские избиратели выберут 250 депутатов национального парламента. От количества голосов зависит распределение депутатских мандатов. На выборах в парламент Сербии существует проходной барьер в 3%, который не распространяется на партии этнических меньшинств.

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Проевропейские оппозиционные партии, которые в течение нескольких месяцев проводили еженедельные митинги под лозунгом "Сербия против насилия", 27 октября договорились о выдвижении общего списка кандидатов на предстоящих парламентских выборах и одновременных выборах в Белграде.

В объединенный список войдут:

  • Партия свободы и справедливости, возглавляемая бывшим мэром Белграда Драганом Джиласом,
  • Народное движение Сербии, возглавляемое Мирославом Алексичем,
  • Зелено-левый фронт / "Не давим Београд".
  • В него также войдут движение "Сердце" под руководством Здравка Поноша, который занял второе место после Вучича на президентских выборах 2022 года;
  • "Экологическое восстание", известное тем, что возглавляло недавние экологические протесты;
  • Демократическая партия (которая руководила страной до появления Прогрессивной партии президента Вучича);
  • Либеральное проевропейское движение свободных граждан; и партия "Заедно" ("Вместе").

Соглашение было достигнуто после нескольких месяцев еженедельных митингов под лозунгом "Сербия против насилия", которые начались в мае после двух ужасных перестрелок в стране.

Протесты в Сербии
Митинг против насилия в Белграде / Фото EPA-EFE / ANDREJ CUKIC

Проправительственная коалиция президента Вучича, скорее всего, проиграет местные выборы в Белграде, где набирает силу собственно проевропейская оппозиция.

В связи с этим Вучич был вынужден пойти на меры, которых до сих пор избегал, чтобы не допустить победы оппозиции в столице. Его партия СПП объявила, что будет участвовать в выборах в Белграде и ряде других муниципалитетов вместе с праворадикальной Сербской радикальной партией осужденного военного преступника Воислава Шешеля.

Лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель подтвердил, что его ультраправая сила будет сотрудничать с Сербской прогрессивной партией Вучича в Белграде и других муниципалитетах, но на парламентских выборах будет участвовать отдельно. Неизвестно, будет ли сам Шешель баллотироваться на каком-то уровне.

Воислав Шешель
Воислав Шешель / Фото Beta / Saša Đorđević

Тем временем тень преступлений преследует сербских воинственных националистических радикалов. Недавно Воислав Шешель подтвердил, что четыре члена его партии получили новые обвинительные заключения от Международного механизма для уголовных трибуналов в Гааге, который поддерживает Международный уголовный трибунал в отношении бывшей Югославии. Но Шешель отрицает, что ему также выдвинули новые обвинения.

Ранее сербские СМИ опубликовали заявление официального представителя Сербской радикальной партии, в котором утверждается, что Шешелю и еще четырем членам СРП было предъявлено обвинение в неуважении к суду в Гааге в Международном механизме.

По словам Шешеля, система обвиняет их в неуважении к суду, и он уже получил три отдельных тюремных срока общей продолжительностью более четырех лет.

"Почему они преследуют нас из-за публикации моих книг, в которых содержатся Гаагские документы? Там много конфиденциальных документов, которые были сфальсифицированы, и я также опубликовал информацию о свидетелях, которые находятся под защитой", – сказал Шешель.

Воислав Шешель
Воислав Шешель во время войны в Югославии / Фото RSE

После распада Югославии Балканы опустошила серия войн, в результате которых в конфликтах в Боснии, Хорватии, Косово и Сербии погибли около 130 000 человек. Однако тема отрицания военных преступлений и пропаганды шовинизма и радикального национализма в этой стране до сих пор актуальна.

Международный уголовный суд в Гааге провел ряд громких дел, чтобы помочь привлечь к ответственности виновных в самых страшных военных преступлениях. Но сейчас, согласно исследованию Совета Европы, политики распространяют "этнонационалистический дискурс, отрицание преступлений и прославление военных преступников".

Несмотря на годы работы трибуналов по военным преступлениям и попытки примирения в странах бывшей Югославии, язык ненависти и ультранационализм ставят под угрозу мирные усилия на Балканах,
заявили в Совете Европы.

"Отрицание геноцида и других преступлений, прославление военных преступников и попытки восстановить авторитет лиц, осужденных за военные преступления в 1990-х годах, вызывают серьезную обеспокоенность и все чаще встречаются в регионе, в том числе на самом высоком политическом уровне", – заявили авторы исследования.


Мурал с изображением бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича в столице Сербии Белграде / Фото Darko Vojinovic / AP

Присутствие военных преступников, как вероятных, так и уже осужденных, в учреждениях и государственных службах "серьезно влияет на жертв и выживших, а также на успех усилий по реформированию правопорядка", – заявили в Совете Европы.

Аналитики утверждают, что вторжение Путина в Украину повысило ставки для правительств балканских стран. Ситуация в Сербии нестабильна, поскольку сербский президент Александар Вучич пытается сбалансировать усилия ЕС по изоляции Москвы и связей Белграда с Россией, получая в обмен поставки энергоносителей и дипломатическую поддержку его позиции по Косово.

Россия имеет огромную поддержку сербских ультраправых групп. Сербские националисты, поддерживающие агрессию России против Украины, не просто пытаются отбелить кровавую войну Путина, но и получают от Москвы помощь в продвижении своих опасных идей в Европе,
– делает вывод Guardian в своей статье.

Ультраправая группа "Народный патруль" и ее лидер Дамиан Кнежевич организовали несколько пророссийских митингов в Белграде. А еще Кнежевичу устроили частную экскурсию по новой штаб-квартире ЧВК "Вагнер" (российская парамилитарная группировка, которую обвиняют в военных преступлениях на трех континентах) в Санкт-Петербурге, родном городе российского диктатора Путина.

А уже в этом году члены праворадикальных сербских движений были замечены во время беспорядков на границе с Косово во время очередной эскалации напряжения после местных выборов и конфликта вокруг использования местных автомобильных номеров для районов Косово, где проживают преимущественно сербы.

Мурал в Белграде
Граффити в Белграде: "Я люблю Россию" с надписью "Путин – фюрер" / Фото Darko Vojinovic / AP

Участие радикальных ультранационалистических групп в выборах и влияние пророссийской пропаганды и дезинформации провоцируют нестабильность в Сербии. В то же время на Белград оказывается все большее давление, которое требует определить четкую позицию во внешней политике на пути к вступлению в ЕС.

Белград до сих пор пытался соблюдать баланс между своими традиционными этническими и религиозными связями с Россией и стремлением вступить в ЕС.

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину Александар Вучич придерживался хитрого подхода: просто выжидать, не вступая в открытую конфронтацию с ЕС и США с одной стороны и с Россией с другой.

Белград формально осудил российскую войну, но не поддержал санкции против России. Вучич с удовольствием встречался с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы ослабить давление Запада, который требует присоединиться к санкциям против Москвы. Но в то же время президент Сербии обещал российскому диктатору Путину, что не присоединится к санкциям, и этим представил свою страну как непоколебимого союзника Кремля. Поэтому на Западе усиливается критика и требования ввести санкции против Сербии.

Новый фактор в этих выборах – в Сербии усилилась проевропейская оппозиция, которая стремится к настоящему, а не мнимому пути к членству в ЕС. Именно поэтому выборы 17 декабря могут положить конец балансировке Сербии: может измениться баланс сил у власти, а кроме того, новое правительство просто поставят перед фактом выбора и ему придется выбирать – либо присоединение к ЕС, либо же дружба с международным изгоем Россией

Вступление в ЕС было бы лучшим выбором для Сербии, чем сохранение отношений с Москвой, которая подверглась суровому осуждению на международной арене за войну в Украине и становится все более изолированной и слабой. Но решать сербам, в частности, на предстоящих выборах.