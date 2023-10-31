На сегодняшний день Azur Air использует только 14 самолетов из 22. Об этом сообщил заместитель гендиректора авиакомпании Андрей Муканин, информирует 24 Канал.

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Крупная авиакомпания России оказалась под ударом санкций

Авиаперевозчик летает только на американских самолетах – Boeing 757 и Boeing 767. Их использование затруднено из-за санкций, запрещающих официальное обслуживание и поставку оригинальных запчастей.

Из 14 самолетов 4 принадлежат Azur Air, а 10 – российским лизингодателям. 8 бортов, которые простаивают, находятся в собственности зарубежных компаний. Таким образом, российский перевозчик не может использовать их для полетов за границу.

Теперь авиакомпания хочет выкупить эти самолеты. Однако проблемы с техническим обслуживанием останутся. Сейчас в Azur Air ремонтируют авиалайнеры в аэропорту Внуково, а двигатели направили на ремонт в Иран.

Как Россия закупает запчасти для самолетов Boeing и Airbus

Ранее сообщалось, что чаще всего Россия покупает запчасти у компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая и Турции. Лидером является дубайская компания Ats Heavy Equipment & Machinery. За год она произвела более 700 поставок в Россию.

В основном запчасти для Boeing и Airbus добрались до группы "Аэрофлот", в которую, кроме собственно "Аэрофлота", входят компании "Россия" и "Победа".