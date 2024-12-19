При этом российская армия делает ставку на малые штурмовые группы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя ОСГВ "Хортица" Назара Волошина в эфире телемарафона.

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Россия бросает на штурмы малые группы, но старается не идти в лоб

"Враг в последнее время несколько дозировано использует свою технику. Однако работает и комбинированно: применяет тактику малых штурмовых групп на линии боевого соприкосновения вместо массированных механизированных накатов", – рассказал Волошин.

На большинстве направлений россияне прибегают к тактике инфильтрации личного состава и его рассредоточения: это когда штурмовые группы поддерживаются небольшой группой бронетехники. Также оккупанты чередуют применение малых штурмовых групп пехоты вместе с легкой небронированной техникой.

Вражеские штурмовики пытаются инфильтрироваться к нашим позициям, затем рассредоточиваются и закрепляются,

– говорит военный.

Также во время своих штурмов россияне стараются не идти в лоб, а прорываться через левые и правые фланги. Так они пытаются избежать фронтальных штурмов.

"Оккупанты отказались от тактики применения большого количества бронетехники, ведь этому не способствуют погодные условия, и Силы обороны прилагают усилия, чтобы техники было как можно меньше", – добавил Волошин.