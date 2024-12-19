Оккупанты выбрали тактику продвижения флангами. Об этом 24 Каналу рассказал OSINT-аналитик, военный обозреватель Виталий Кононученко, заметив, что продвигаться "в лобовых атаках" значительно труднее.

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Почему россияне начали быстрее наступать

Враг хочет обойти Покровск, поэтому использует новую тактику. В уличных боях оккупанты могли застрять очень долго, поэтому они атакуют с флангов, понимая, что именно там очень часто сыпется украинская оборона.

Эту тактику противник испытал еще в Бахмуте, а дальше применял фактически во всех оккупированных городах. Именно так окружали Курахово, сначала продвинувшись на юг. Теперь после захвата села Шевченко враг приблизился к западной окраине Покровска.

Ситуация в районе Покровска: смотрите на карте

Над город висит угроза окружения именно из-за такой тактики продвижения. Если говорить об импульсе, который враг имел после оккупации Селидово, то он до сих пор не остановлен. На Кураховском направлении Силам обороны удалось немного сдержать атакующий потенциал, но в ситуации с Покровском украинские военные вынуждены отступать.

Мы не смогли занять даже ту линию, которая была подготовлена. Не хватило сил, координации, поэтому участок фронта от Курахово и до Покровска, а именно отрезок села Песчаное, Шевченко – наиболее угрожающий и требующий внимания,

– отметил OSINT-аналитик.

Остановится ли Россия после Покровска

Вряд ли можно сравнивать замедление россиян после захвата Бахмута с нынешней ситуацией, ведь тогда имели влияние многие факторы. Один из главных – распад вагнеровцев, как стали неуправляемой силой и другие проблемы в российской армии.

Впрочем, если взять пример Авдеевки, с которой фактически началось наступление на Покровск, то после ее захвата россияне двигались дальше достаточно быстро, практически без остановок. Они забросали территорию КАБами, засыпали артиллерией и всеми возможными средствами поражения.

Несмотря на то, как россияне раскрутили свой маховик войны, то вероятным выглядит сценарий, что они продолжат движение к границам Донецкой области. По состоянию на сейчас противник имеет на это ресурс. Это удается трудно, требует затрат, перевода военных, но, к сожалению, ресурс они находят,

– подчеркнул Виталий Кононученко.

Заметим, на Покровском направлении побывал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он назвал этот участок фронта одним из самых сложных и добавил, что командование готовится к различным вариантам поведения врага. Главком отметил большие потери россиян на этом направлении, которые в среднем составляет 400 убитыми и ранеными за одни сутки.