Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост главнокомандующего Александра Сырского.
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Какая сейчас ситуация на Покровском направлении
Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных в контексте противостояния с российскими оккупантами. Просчитываем и готовимся ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага,
– указал Сырский.
Главком добавил, что благодарен военнослужащим за эффективную боевую работу.
Александр Сырский отметил, что потери российских оккупантов на Покровском направлении стабильно высокие. Особенно это касается живой силы. Так, в декабре в среднем на Покровском направлении за одни сутки враг около 400 человек убитыми и ранеными.
К слову, в Нацгвардии рассказали, что россияне изменили тактику на Покровском направлении. Если раньше они штурмовали "в лоб", то сейчас пытаются обойти город с флангов. Но украинские военные сдерживают врага.