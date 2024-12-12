Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост главнокомандующего Александра Сырского.

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Какая сейчас ситуация на Покровском направлении

Покровское направление уже несколько месяцев остается одним из самых сложных в контексте противостояния с российскими оккупантами. Просчитываем и готовимся ко всем возможным вариантам дальнейших действий врага,

– указал Сырский.

Главком добавил, что благодарен военнослужащим за эффективную боевую работу.

Александр Сырский отметил, что потери российских оккупантов на Покровском направлении стабильно высокие. Особенно это касается живой силы. Так, в декабре в среднем на Покровском направлении за одни сутки враг около 400 человек убитыми и ранеными.

К слову, в Нацгвардии рассказали, что россияне изменили тактику на Покровском направлении. Если раньше они штурмовали "в лоб", то сейчас пытаются обойти город с флангов. Но украинские военные сдерживают врага.