При цьому російська армія робить ставку на малі штурмові групи. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

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Росія кидає на штурми малі групи, але намагається не йти в лоб

"Ворог останнім часом дещо дозовано використовує свою техніку. Однак працює і комбіновано: застосовує тактику малих штурмових груп на лінії бойового зіткнення замість масованих механізованих накатів", – розповів Волошин.

На більшості напрямків росіяни вдаються до тактики інфільтрації особового складу та його розосередження: це коли штурмові групи підтримуються невеликою групою бронетехніки. Також окупанти чергують застосування малих штурмових груп піхоти разом із легкою неброньованою технікою.

Ворожі штурмовики намагаються інфільтруватися до наших позицій, потім розосереджуються і закріплюються,

– каже військовий.

Також під час своїх штурмів росіяни намагаються не йти в лоб, а прориватися через ліві та праві фланги. Так вони намагаються уникнути фронтальних штурмів.

"Окупанти відмовились від тактики застосування великої кількості бронетехніки, адже цьому не сприяють погодні умови, і Сили оборони докладають зусилля, щоб техніки було якомога менше", – додав Волошин.