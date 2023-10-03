Обратите внимание, что "Аэрофлот" – крупнейший российский авиаперевозчик. И если у него такие системные проблемы, то сложно представить, что же там происходит с другими компаниями. Как отмечает 24 Канал, ссылаясь на росСМИ, за один день сразу несколько самолетов сломались.

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В одном из самолетов загорелся двигатель

Итак, известно, что 2 октября из Пхукета в Москву не мог вылететь самолет Boeing 777. Следовательно, рейс SU275 пришлось отменить. В пресс-службе компании говорят, что поломку повлекли сотрудники наземных служб таиландского аэропорта.

Пассажиров, которые должны были попасть на этот рейс, перенаправили на другие. Их также снабдили напитками и пищей. Кроме того, разместили в гостинице.

Тем временем в Москве застряли сразу 400 пассажиров этой авиакомпании. Они планировали улететь в Турцию. Интересно, что в Анталию их пытались доставить дважды.

Известно, что первый борт, из-за возгорания двигателя, экстренно вернули в аэропорт вылета. Второй самолет тоже был поломан. Над его ремонтом потели в течение 1,5 часа. При этом пассажиров с борта не выпускали. Правда, все попытки починить самолет были тщетными. В конце концов, пассажиры в Турцию вылетели. Правда, сделали это с задержкой в восемь часов.

Но беспокоиться за них не стоит. Каждый получил по купону на 600 рублей. Речь идет об ориентировочно 6 долларах США.

Самолеты ломаются вдвое чаще

Так, российские СМИ подсчитали, что с января по август 2023 года зафиксировали более 120 схожих случаев. Интересно, что за последние пять лет средняя цифра за аналогичный период – 55.

Чаще всего ломается:

прежде всего двигатели – 30% случаев;

шасси – 25% случаев;

возникают проблемы с тормозами, закрылками, системой кондиционирования и лобным – по 3 – 6% случаев на каждую из проблем.

По состоянию на апрель 2022 года из имеющихся в российских авиакомпаниях 817 самолетов, по меньшей мере, 72 (а это 9%) имели по меньшей мере одну поломку. Причем ее отстраняли несертифицированные сервисы, устанавливая запчасти неизвестного происхождения. Говорят, что одним из источников таких запчастей могла быть "каннибализация" самолетов. Так, к январю 2023 разобрали 25 – 30% парка на запчасти.

Как вы уже поняли, все эти проблемы у России возникли не просто так. Прежде всего, Евросоюз, США и Великобритания закрыли воздушное пространство для российских самолетов после полномасштабного вторжения.

Также в начале марта 2022 года Boeing и Airbus остановили поставку запчастей. А также не занимаются техобслуживанием и поддержкой российских авиалиний. Сама же Россия буквально угнала самолеты, которые ей не принадлежали, отказавшись их возвращать компаниям.