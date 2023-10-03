Звернімо увагу, що "Аерофлот" – найбільший російський авіаперевізник. І якщо в нього такі системні проблеми, то складно вже уявити, що ж там відбувається з іншими компаніями. Як зазначає 24 Канал, посилаючись на росЗМІ, за один день відразу кілька літаків зламалися.

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В одному з літаків загорівся двигун

Отже, відомо, що 2 жовтня з Пхукета до Москви не міг вилетіти літак Boeing 777. Відтак, рейс SU275 довелося скасувати. У пресслужбі компанії кажуть, що поломку спричинили співробітники наземних служб таїландського аеропорту.

Пасажирів, які мали потрапити на цей рейс, перенаправили на інші. Їх також забезпечили напоями та харчами. Крім того, розмістили у готелі.

Тим часом у Москві застрягли відразу 400 пасажирів цієї авіакомпанії. Вони планували полетіти до Туреччини. Цікаво, що до Анталії їх намагалися доставити двічі.

Відомо, що перший борт, через загоряння двигуна, екстрено повернули в аеропорт вильоту. Другий літак теж був поламаний. Над його ремонтом пітніли впродовж 1,5 години. При цьому пасажирів з борту не випускали. Правда, всі потуги полагодити літак були марними. Зрештою, пасажири до Туреччини таки вилетіли. Правда, зробили це з затримкою на вісім годин.

Але хвилюватися за них не варто. Кожен отримав по купону на 600 рублів. Мовиться про орієнтовно 6 доларів США.

Літаки ламаються вдвічі частіше

Так, російські ЗМІ підрахували, що з січня по серпень 2023 року зафіксували понад 120 подібних випадків. Цікаво, що за попередні п'ять років середня цифра за аналогічний період – 55.

Що найчастіше ламається:

передовсім двигуни – 30% випадків;

шасі – 25% випадків;

виникають проблеми з гальмами, закрилками, системою кондиціонування та лобовим – по 3 – 6% випадків на кожну з проблем.

Станом на квітень 2022 року з наявних у російських авіакомпаніях 817 літаків, щонайменше 72 (а це 9%) мали щонайменше одну поломку. Причому її усували несертифіковані сервіси, встановлюючи запчастини невідомого походження. Кажуть, що одним із джерел таких запчастин могла бути "канібалізація" літаків. Так, до січня 2023 року розібрали 25 – 30% парку на запчастини.

Як ви вже зрозуміли, всі ці проблеми у Росії виникли не просто так. Передовсім, Євросоюз, США та Велика Британія закрили повітряний простір для російських літаків після повномасштабного вторгнення.

Також на початку березня 2022 року Boeing і Airbus зупинили поставку запчастин. А також не займаються техобслуговуванням і підтримкою російських авіаліній. Сама ж Росія буквально викрала літаки, які їй не належали, відмовившись їх повертати компаніям.