Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час спілкування з журналістами у Мюнхені.

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Що сказав Зеленський про "червоні лінії" України

Володимир Зеленський наголосив, що основними "червоними лініями" нашої держави є територіальна цілісність України.

Юридично ми ніколи не визнаємо ці території російськими або ще чиїмись. Сьогодні ми говоримо про ворога Росію, тому я і кажу, що це українські території,

– сказав глава держави.

Президент підкреслив, що це точно "червона лінія", адже територіальна цілісність закріплена у Конституції України.

"Це наш суверенітет. Це може вирішувати тільки народ України (питання територіальних поступок Росії – 24 Канал) і ніхто інший", – резюмував глава держави.

До слова, раніше Дональд Трамп раніше заявляв, що Україні вдасться повернути частину окупованих територій, які Росія зайняла після 24 лютого 2022 року. Водночас американський президент сказав, що Україні "не варто розраховувати на кордони 2014 року".