Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время общения с журналистами в Мюнхене.

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Что сказал Зеленский о "красных линиях" Украины

Владимир Зеленский отметил, что основными "красными линиями" нашего государства является территориальная целостность Украины.

Юридически мы никогда не признаем эти территории российскими или еще чьими-то. Сегодня мы говорим о враге России, поэтому я и говорю, что это украинские территории,

– сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что это точно "красная линия", ведь территориальная целостность закреплена в Конституции Украины.

"Это наш суверенитет. Это может решать только народ Украины (вопрос территориальных уступок России – 24 Канал) и никто другой", – резюмировал глава государства.

К слову, ранее Дональд Трамп ранее заявлял, что Украине удастся вернуть часть оккупированных территорий, которые Россия заняла после 24 февраля 2022 года. В то же время американский президент сказал, что Украине "не стоит рассчитывать на границы 2014 года".