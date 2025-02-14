Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію глави держави на Мюнхенській безпековій конференції 14 лютого.

Читайте також Бої на Харківщині та Покровському напрямку: на що звернули увагу ISW 13 лютого

Зеленський прокоментував ситуацію на фронті

Володимир Зеленський зазначив, що останніми днями на Покровському напрямку ситуація покращилася.

Без якихось деталей, але ми там впевненіші, ніж були,

– сказав президент.

Варто зазначити, що Покровський напрямок все ще залишається одним із найгарячіших на фронті. Зокрема речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомляв, що українські військові подекуди проводять успішні контратаки й роблять спроби "зачепитися за населені пункти".