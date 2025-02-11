Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в етері "Суспільне. Студія".

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Що відомо про контратаки ЗСУ біля Покровська

Так, у Віктора Трегубова поцікавилися про успіхи ЗСУ на Покровському напрямку, про які повідомляли DeepState. У відповідь речник зауважив, коли говорять про перехід контролю над селищем та селом – а мова фактично про два будинки та курник, – то ситуація вже змінюється.

Тому ми намагаємось говорити про контроль над певними населеними пунктами лише тоді, коли він однозначний, і бої вже йдуть далеко поза ними,

– пояснив Трегубов.

Трегубов зазначив, що на південний захід від Покровська, де просто велика кількість сіл та селищ, йдуть бої. І справді, там є приклади успішних контратак.

"Так, там є приклади окремих спроб зачепитися за ті чи інші населені пункти. І так: там є постійний бій, тому казати про те, що там щось стабільне… А за кілька годин все зміниться. Тому ми кажемо: йдуть бої. Ми тут обережні", – каже пресофіцер.

До слова, в останньому зведенні DeepState повідомили, що ЗСУ відновили позиції біля Піщаного, що на південний схід від Покровська.