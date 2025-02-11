Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире "Суспільне. Студия".

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Что известно о контратаках ВСУ возле Покровска

Так, у Виктора Трегубова поинтересовались об успехах ВСУ на Покровском направлении, о которых сообщали DeepState. В ответ спикер заметил, когда говорят о переходе контроля над поселком и селом – а речь фактически о двух домах и курятнике, – то ситуация уже меняется.

Поэтому мы стараемся говорить о контроле над определенными населенными пунктами только тогда, когда он однозначный, и бои уже идут далеко за ними,

– пояснил Трегубов.

Трегубов отметил, что на юго-запад от Покровска, где просто большое количество сел и поселков, идут бои. И действительно, там есть примеры успешных контратак.

"Да, там есть примеры отдельных попыток зацепиться за те или иные населенные пункты. И да: там есть постоянный бой, поэтому говорить о том, что там что-то стабильное... А через несколько часов все изменится. Поэтому мы говорим: идут бои. Мы здесь осторожны", – говорит пресс-офицер.

К слову, в последней сводке DeepState сообщили, что ВСУ восстановили позиции возле Песчаного, что на юго-восток от Покровска.