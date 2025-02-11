Вони зруйнували деякі позиції української армії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ОСУВ "Хортиця".

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Росія намагалася прорватися біля 11 населених пунктів

Як зазначили в Оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця", на Покровському напрямку росіяни спробували завдяки своїй чисельній перевазі прорвати оборонні порядки ЗСУ.

Зокрема, біля 11 населених пунктів: Баранівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Удачного, Успенівки, Надіївки, Андріївки та Дачного.

Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані,

– повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Там також додали, що наразі вживають заходів для недопущення погіршення тактичного положення наших військових.

Нагадаємо, що Генштаб повідомляв, що на Покровському напрямку українська армія біля зазначених населених пунктів зупинила 47 штурмових і наступальних дій ворога.