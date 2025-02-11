Окрім того, росіяни цього дня здійснили 100 авіаударів із застосуванням 140 КАБів і майже 6 тисяч обстрілів, із яких 200 – із РСЗВ, а також атакували 2853 дронами-камікадзе. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Яка ситуація на фронті
На Харківському напрямку окупанти 4 рази штурмували позиції ЗСУ в районі Вовчанська.
На Куп'янському напрямку зафіксували 9 атак ворога. Українська армія відбивала штурмові дії Росії біля Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.
Росіяни атакували біля Кіндрашівки: дивіться на карті
На Лиманському напрямку Росія атакувала 12 разів. Ворожі війська здійснювали спроби просунутися поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Терни та Колодязі.
Ворог намагався просунутися біля Тернів: дивіться на карті
На Сіверському напрямку біля населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Серебрянка та Григорівка було зафіксовано 6 атак.
На Краматорському напрямку було 8 боєзіткнень біля Васюківки, Білої Гори та Часового Яру.
Були зіткнення біля Часового Яру: дивіться на карті
На Торецькому напрямку Росія атакувала 11 разів біля Торецька та Щербинівки.
Росія атакувала біля Торецька: дивіться на карті
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 47 штурмових і наступальних дій російської армії поблизу населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Звірове, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.
Ворог штурмував біля Миролюбівки: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку окупанти 12 разів атакували українські позиції поблизу Зеленівки, Времівки та Новосілки.
Ситуація на фронті станом на 11 лютого / Карти Генштабу
На Оріхівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.
В операційній зоні на Курщині ЗСУ відбили 27 атак росіян.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не зафіксовано.