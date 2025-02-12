Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на напрямках фронту

На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 7 атак противника. ЗСУ відбивали штурмові дії ворога неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку агресор атакував 9 разів. Ворог намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Новосергіївка, Нове, Зелений Гай, Новолюбівка та Ямполівка.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили один штурм окупаційних військ поблизу Білогорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано 4 боєзіткнення в районах Васюківки, Григорівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку противник здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмів агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Піщане, Покровськ, Успенівка, Улакли, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Молодецьке, Удачне, Надеждинка, Олексіївка, Дачне та Шевченко.

На Новопавлівському напрямку, ворожі сили 8 разів марно намагалися прорватися поблизу населеного пункту Костянтинопіль.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 3 боєзіткнення з противником в районі населених пунктів Новосілка та Чарівне.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 15 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 40 авіаційних ударів із застосуванням 56 керованих авіабомб, а також здійснив 634 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 29 - із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Ситуація на фронті / Карти Генштабу ЗСУ