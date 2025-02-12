Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова ситуация на направлениях фронта

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 7 атак противника. ВСУ отражали штурмовые действия врага неподалеку Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении агрессор атаковал 9 раз. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новосергиевка, Новое, Зеленый Гай, Новолюбовка и Ямполовка.

На Северском направлении Силы обороны отбили один штурм оккупационных войск вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано 4 боестолкновения в районах Васюковки, Григорьевки и Часового Яра.

На Торецком направлении противник совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Песчаное, Покровск, Успеновка, Улаклы, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Котлиное, Молодецкое, Удачное, Надеждинка, Алексеевка, Дачное и Шевченко.

На Новопавловском направлении, вражеские силы 8 раз тщетно пытались прорваться вблизи населенного пункта Константинополь.

На Гуляйпольском направлении состоялось 3 боестолкновения с противником в районе населенных пунктов Новоселка и Чаривне.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 15 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 40 авиационных ударов с применением 56 управляемых авиабомб, а также совершил 634 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 29 - из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском, Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Ситуация на фронте / Карты Генштаба ВСУ