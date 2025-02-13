Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Кроме того, оккупанты нанесли по позициям украинских подразделений и населенных пунктах двух ракетных и 88 авиационных ударов, а также совершил более 5 800 обстрелов.

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Какова ситуация на фронте

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Новоосиново, Песчаное, Лозовая и Загрызово.

Враг атаковал на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал девять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи.

Какая ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

Четыре штурма противника отбили наши защитники в районах Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении.

Оккупанты штурмовали на Северском направлении: смотрите на карте

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах Часового Яра и Васюковки.

Россияне 7 раз атаковали на Краматорском направлении: смотрите на карте

На Торецком направлении враг совершил 11 атак недалеко от населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

Какая ситуация на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурма агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверево, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное, Зеленое Поле, Улаклы и Шевченко.

Самой тяжелой остается ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Ровнополь.

Враг активизировался на Новопавловском направлении: смотрите на карте

З Гуляйпольского направления враг авиацией атаковал населенный пункт Каменское.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили вражеские атаки в районах Щербаков и Каменского.

На Харьковском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 18 атак российских захватчиков. Противник совершил 527 артиллерийских обстрелов, нанес 19 авиационных ударов, применив 28 КАБ.

Какова ситуация на Курщине: смотрите на карте

На Волынском и Полесском направлении признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.