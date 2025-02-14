Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 2 ракетных и 89 авиационных ударов, а также совершил около 6 тысяч обстрелов.

К теме Уничтожено 5 000 танков и бронемашин в 2024 году: в ISW оценили, может ли Россия возобновить потери

Что происходило на фронте за сутки

Силы обороны отражали штурмовые действия неподалеку Голубовки и Загрызово на Купянском направлении, где за сутки произошло 4 атаки оккупантов.

Какая ситуация возле Голубовки: смотрите на карте

За прошедшие сутки враг 7 раз атаковал на Лиманском направлении. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи.

Один штурм противника отбили наши защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 6 раз в районе Часового Яра.

14 атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 38 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лысовка, Удачное, Успеновка, Надиевка, Андреевка и Дачное.

Как изменился фронт в Андреевке: смотрите на карте

Силы обороны отбили 16 вражеских атак на Новопавловском направлении. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенного пункта Зеленовка и в направлении Бурлацкого.

Что происходит возле Бурлацкого: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили атаку агрессора в направлении Новоселки.

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 23 боестолкновения, враг нанес 51 авиационный и один ракетный удар, применив четыре ракеты и 77 управляемых бомб, также совершил более 500 артиллерийских обстрелов.

На Харьковском, Ореховском и Приднепровском направлениях вражеская армия активных наступательных действий не проводила.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.