Они разрушили некоторые позиции украинской армии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

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Россия пыталась прорваться возле 11 населенных пунктов

Как отметили в Оперативно-стратегической группировке войск "Хортица", на Покровском направлении россияне попытались благодаря своему численному превосходству прорвать оборонительные порядки ВСУ.

В частности, возле 11 населенных пунктов: Барановки, Водяного Второго, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Даченского, Удачного, Успеновки, Надиевки, Андреевки и Дачного.

В результате штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены,

– сообщили в ОСУВ "Хортица".

Там также добавили, что сейчас принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения наших военных.

Напомним, что Генштаб сообщал, что на Покровском направлении украинская армия у указанных населенных пунктов остановила 47 штурмовых и наступательных действий врага.