Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild.

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Що відомо про курйозний інцидент

Рейс KL685 летів приблизно 6 годин через Атлантику, коли капітан зв'язався з авіадиспетчерською службою міжнародного аеропорту імені Л. Ф. Вейда на Бермудських островах із незвичним запитом і проханням про посадку.

Відомо, що крім 259 пасажирів у салоні, у вантажному відсіку перебувало ще 100 живих свиней. Ймовірно тварини утримувалися у неналежних умовах, адже у кабіні та салоні рознісся огидний сморід. Терпіти його не було сил, тож і членам екіпажу, і пасажирам знадобився перепочинок на свіжому повітрі.

Після приземлення пасажирів і членів екіпажу рейсу KLM пройшли імміграційний контроль і розмістилися в готелях острова. Боїнг 787 було належно провітрено і він почав свій шлях до Мехіко із запізненням приблизно на 30 годин.

Що відбувалося у літаку: дивіться відео

Що сталося із тваринами

100 свиней були вивантажені після приземлення і доставлені в безпечне місце на острові, де про них піклувалися під час їхньої незапланованої "відпустки".

Досі незрозуміло, чому запах так сильно проник у кабіну і салон літака. Але вже за пару днів вони продовжили свою подорож у вантажному літаку.