Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал NEXTA Live.

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Як минуло дитяче свято

Відомо, що у "Сталін-центрі" встановили ялинку з фотографією Сталіна та картонну фігуру з його зображенням. Для дітей організували інтерактивну виставу зі Снігуронькою та Дідом Морозом.

У мережу потрапили кадри, на яких Снігуронька запропонувала дітям прогнати актора в образі Бармалея, і запитала: "Чи потрібний нам ліберал?" Після цього діти разом з акторами почали кричати актору: "Бармалей-ліберал, йди геть".

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Як ми бачимо, у ролі Бамалея у них Джек Горобець. Перепрошуємо, Капітан Джек Горобець.



Свято у "Сталін-центрі" у російському Барнаулі / Фото NEXTA Live