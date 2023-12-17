Таку думку 24 Каналу висловив політолог Андрій Вігірінський, зауваживши, що мовиться про принципи управління та функціонування правової системи, які вже сформувалися у різних країнах. Ще відколи майно стало формою права власності, вже тоді були умови для його передачі чи розпорядження.

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Чому Україна не може отримати ці кошти

Коли ми говоримо про такий механізм як конфіскація, то він є наслідком протиправної поведінки юридичної чи фізичної особи. Правова система Європейського Союзу еволюціонувала до того, щоб зафіксувати неможливість безпідставно вилучати певні об'єкти власності. Це закріпили у відповідних документах.

Щодо активів центробанку, то треба розуміти, що він є державною установою та здійснює управління суверенним майном країни. Ці 300 мільярдів, які є заморожені, належать не Путіну, а народові Росії. А вже управління цим майном здійснює така інституція як центробанк,

– розповів Андрій Вігірінський.

Відтак виникає питання, чи можна покарати народ, який обрав правителів, які реалізують ганебну політику, саме шляхом замороження коштів. Тобто активи зараз не вилучені, але російська влада позбавлена можливості ними оперувати. Але якщо мовиться про те, щоб взагалі позбавити народ цієї власності, то у конкретному випадку такої формули не існує.

Можна навести історичні приклади, коли під час капітуляції за підсумками Другої світової війни, країни у межах певних мирних конференцій домовлялися про те, як сторона-переможець компенсує витрати. Однак станом на сьогодні такої ситуації ми не досягли,

– зауважив політолог.

Чи можлива націоналізація активів

Коли ми говоримо про вилучення майна, яке здійснюється через державні механізми, то, наприклад, Німеччина націоналізувала частину активів, які належали Росії. Але це сталося з огляду на те, що вони входили до критичної інфраструктури. Його націоналізували на користь країни, але з подальшим судовими процесами щодо того, чи потрібно сплачувати компенсацію суб'єкту, якому це майно належало.

В Україні також існує механізм націоналізації щодо наших активів, тобто тих, які зареєстровані на території України. Ці механізми передбачають компенсацію власникам після завершення режиму воєнного стану,

– підкреслив Вігірінський.

Санкції у вигляді конфіскації без виплат власнику та всіх інших умов – немає. Це не через те, що такий механізм не хочуть запровадити, а тому, що за самою своєю суттю він є спірним. Адже надалі призведе до судових процесів, у яких можна програти. Відтак уряди країн будуть змушені платити компенсації стороні, в якої це майно вилучили.

Європейці не перебувають перед такими загрозами, як українці, для того, щоб зараз "ламати" свою правову систему. Тому це не політичне питання. Воно найперше стосується того, що ми називаємо організацією життя суспільства,

– наголосив політолог.

За його словами, всі ми ще довго обговорюватимемо це питання, але країни та їхні органи влади діють в межах системи права. Якщо ця система не передбачає механізмів безпідставного вилучення власності народу іншої країни, то цих принципів ніхто не змінюватиме.

Що відомо про передачу Україні заморожених російських активів