У майбутньому ці гроші планують передати на реконструкцію України, однак зараз про це не мовиться. Про це високопосадовець ЄС пояснив поза кадром, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Що розповів посадовець ЄС

У ЄС наголошують, що довгострокова мета – це передача Україні доходів згенерованих іммобілізацією російських активів. Втім, пропозиція Єврокомісії містить короткострокову мету – зобов'язати Центральний депозитарний банк керувати та реєструвати ці доходи окремо, для чіткої ідентифікації в системі обліку.

Чистий прибуток заборонено розподіляти акціонерам чи іншим третім особам, і він повинен залишатися в ЦДБ,

– сказав дипломат на умовах анонімності.

Іншими словами, згідно з пропозицією Єврокомісії податки від надприбутків планують зберігати на окремому рахунку.

Для використання або передачі грошей потрібна буде окрема ініціатива від Єврокомісії, яку згодом має ухвалити Європейська рада. Співрозмовник не назвав часові рамки, коли це може статися. Високопосадовець також не прокоментував, коли Єврокомісія запропонує передати самі заморожені активи, а не податки від надприбутків.

Зараз ми вважаємо за доцільне рухатися поетапно, зосереджуючись на етапі реєстрації, обліку та іммобілізації. Цей етап відкриває шлях для наступних ініціатив,

– сказав дипломат.

Коли Україні можуть передати активи Центробанку Росії

За даними джерела, в ЄС зараз понад 200 мільярдів євро іммобілізованих активів Центрального банку Росії. Високопосадовець ЄС зазначив, що мовиться не про компенсацію шкоди для України, а лише про програми реконструкції.

Якщо є завдана шкода, і Росія за неї відповідає, це означає, що її слід відшкодовувати російськими коштами. Те, про що ми тут говоримо, – це доходи, які, як ми пояснили, не належать Центральному банку Росії,

– додав співрозмовник.

Зазначимо, що днями високопосадовець ЄС розповів нам і те, що в ЄС розглядають можливість виділити 5 мільярдів євро для України, поки держави-члени вирішують подальшу долю довгострокової військової допомоги для України.