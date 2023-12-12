В будущем эти деньги планируют передать на реконструкцию Украины, однако сейчас об этом речь не идет. Об этом высокопоставленный чиновник объяснил за кадром, передает корреспондент 24 Канала в Брюсселе.

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Что рассказал чиновник ЕС

В ЕС отмечают, что долгосрочная цель – это передача Украине доходов, сгенерированных иммобилизацией российских активов. Впрочем, предложение Еврокомиссии содержит краткосрочную цель – обязать Центральный депозитарный банк управлять и регистрировать эти доходы отдельно для четкой идентификации в системе учета.

Чистую прибыль запрещено распределять акционерам или другим третьим лицам, и она должна оставаться в ЦДБ,

– сказал дипломат на условиях анонимности.

Иными словами, согласно предложению Еврокомиссии, налоги от сверхприбылей планируют хранить на отдельном счете.

Для использования или передачи денег потребуется отдельная инициатива от Еврокомиссии, которую впоследствии должен принять Европейский совет. Собеседник не назвал временные рамки, когда это может произойти. Чиновник также не прокомментировал, когда Еврокомиссия предложит передать собственно замороженные активы, а не налоги от сверхприбылей.

Сейчас мы считаем целесообразным двигаться поэтапно, сосредотачиваясь на этапе регистрации, учета и иммобилизации. Этот этап открывает путь для следующих инициатив,

– сказал дипломат.

Когда Украине могут передать активы Центробанка России

По данным источника, в ЕС сейчас более 200 млрд евро иммобилизованных активов Центрального банка России. Высокопоставленный чиновник ЕС отметил, что говорится не о компенсации ущерба для Украины, а только о программах реконструкции.

Если нанесен ущерб, и Россия за него отвечает, это означает, что его следует возмещать российскими средствами. То, о чем мы здесь говорим, – это доходы, которые, как мы объяснили, не принадлежат Центральному банку России,

– добавил собеседник.

Отметим, что на днях чиновник ЕС рассказал нам и то, что в ЕС рассматривают возможность выделить 5 миллиардов евро для Украины, пока государства-члены решают дальнейшую судьбу долгосрочной военной помощи для Украины.