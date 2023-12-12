Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар 11 декабря принял участие в заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам в Брюсселе. Одна из тем переговоров глав дипломатий стран-членов ЕС касалась и Украины.

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Что известно о решении Словакии

Оценив реформаторские усилия в Киеве, мы готовы поддержать открытие переговоров о вступлении, о чем будет идти речь на предстоящем заседании Евросовета. Впрочем, впереди нашего восточного соседа еще долгий и тернистый путь, все необходимые меры нужно не только одобрить, но и воплотить в жизнь и следить за их соблюдением,

– заявил Бланар.

Кроме этого, он параллельно отметил, что необходимо больше сосредоточиться "на поиске мирных решений" и заниматься восстановлением Украины, которая должна приблизить страну к членству в ЕС.

Глава МИД также повторил позицию нового правительства в Братиславе о том, что Словакия не планирует оказывать Украине военную помощь.

Бландарь отметил о продолжении предоставления Украине гуманитарной поддержки, в частности в вопросе разминирования и подготовки энергетической инфраструктуры к зиме.

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