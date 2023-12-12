Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар 11 декабря принял участие в заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам в Брюсселе. Одна из тем переговоров глав дипломатий стран-членов ЕС касалась и Украины.
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Что известно о решении Словакии
Оценив реформаторские усилия в Киеве, мы готовы поддержать открытие переговоров о вступлении, о чем будет идти речь на предстоящем заседании Евросовета. Впрочем, впереди нашего восточного соседа еще долгий и тернистый путь, все необходимые меры нужно не только одобрить, но и воплотить в жизнь и следить за их соблюдением,
– заявил Бланар.
Кроме этого, он параллельно отметил, что необходимо больше сосредоточиться "на поиске мирных решений" и заниматься восстановлением Украины, которая должна приблизить страну к членству в ЕС.
Глава МИД также повторил позицию нового правительства в Братиславе о том, что Словакия не планирует оказывать Украине военную помощь.
Бландарь отметил о продолжении предоставления Украине гуманитарной поддержки, в частности в вопросе разминирования и подготовки энергетической инфраструктуры к зиме.
Вступление Украины в ЕС: последние новости
- Предварительно, говоря о вступлении Украины в состав ЕС, глава МИД Словакии Бланар отметил, что при нынешних обстоятельствах ему трудно представить, что наше государство присоединилось к Евросоюзу. Однако он отметил перспективу членства Украины в Союзе в будущем. Он заявлял, что это должно быть "с соблюдением всех правил, как и для всех других стран Восточного партнерства", то есть Молдовы, Грузии или стран Западных Балкан.
- Через несколько дней, 14-15 декабря состоится заседание Европейского совета. Вопрос вступления Украины в ЕС будет рассматриваться на этом заседании. Нацменьшинства Закарпатья просят о поддержке Украины в переговорах о вступлении нашего государства в ЕС.
- Для этого они обратились к Орбану, Фицо и Шарлю Мишелю и отметили в своем сообщении, что Украина даже во время войны "продолжает проводить необходимые реформы и остается верна своим евроинтеграционным ценностям".
- В Евросоюзе продолжаются дискуссии о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил желание каждого из государств видеть наше государство в составе организации. Он заявил, что есть только те, кто хочет более тщательно изучать последствия.