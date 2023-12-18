Детальнее об этом рассказал президент Европейского Совета Шарль Мишель. Он наметил срок, когда на саммите ЕС могут одобрить помощь для Украины.

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Когда состоится саммит ЕС

По словам Шарля Мишеля, саммит ЕС намечен на 1 февраля 2024 года. Во время него будет решаться судьба выделения Украине многолетней помощи в размере 50 миллиардов евро.

Он отметил, что во время саммита Европейского Союза планируют согласовать многолетний бюджет поддержки нашему государству. Эти 50 миллиардов евро рассчитаны на 2024 – 2027 годы.

Также Шарль Мишель уточнил, что для соответствующего решения потребуется немного времени. Его потратят на то, чтобы убедить Венгрию не быть против выделение помощи Украине.

Что известно о выделении денег для Украины

Обратите внимание, что Европейская Комиссия ранее сделала предложение. Она стремится к тому, чтобы Украине на ближайшие пять лет выделили 50 миллиардов евро. За соответствующее решение должны быть все страны-члены ЕС. Собственно, на саммите ЕС 14 – 15 декабря дойти согласия не удалось из-за Венгрии.

В Financial Times написали, что Венгрию могут лишить права голоса. Над этим размышляют страны-члены Евросоюза. Это стремятся сделать, чтобы выделить Украине 50 миллиардов евро на 2024 – 2027 годы.

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