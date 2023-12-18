Детальнее об этом рассказал президент Европейского Совета Шарль Мишель. Он наметил срок, когда на саммите ЕС могут одобрить помощь для Украины.
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Когда состоится саммит ЕС
По словам Шарля Мишеля, саммит ЕС намечен на 1 февраля 2024 года. Во время него будет решаться судьба выделения Украине многолетней помощи в размере 50 миллиардов евро.
Он отметил, что во время саммита Европейского Союза планируют согласовать многолетний бюджет поддержки нашему государству. Эти 50 миллиардов евро рассчитаны на 2024 – 2027 годы.
Также Шарль Мишель уточнил, что для соответствующего решения потребуется немного времени. Его потратят на то, чтобы убедить Венгрию не быть против выделение помощи Украине.
Что известно о выделении денег для Украины
Обратите внимание, что Европейская Комиссия ранее сделала предложение. Она стремится к тому, чтобы Украине на ближайшие пять лет выделили 50 миллиардов евро. За соответствующее решение должны быть все страны-члены ЕС. Собственно, на саммите ЕС 14 – 15 декабря дойти согласия не удалось из-за Венгрии.
В Financial Times написали, что Венгрию могут лишить права голоса. Над этим размышляют страны-члены Евросоюза. Это стремятся сделать, чтобы выделить Украине 50 миллиардов евро на 2024 – 2027 годы.
Евросоюз принял 12 пакет санкций против России
- Обратим внимание, что 18 декабря Евросоюз принял очередной пакет санкций против России. 12 по счету пакет санкций касается, в частности, импорта некоторых товаров из страны-агрессора.
- Известно, что ограничение наложили на продажу бриллиантов, а также поставки определенных деталей, которые могут использоваться во время производства оружия. Соответствующие санкции вступят в силу с 1 января 2024 года. Также до 1 сентября 2024 года должно стартовать действие ограничения в отношении бриллиантов, обработанных в третьих странах или привезенных транзитом через территорию государства.
- Кроме того, расширили перечень товаров событийного назначения. Это сделали, чтобы не допустить поставки деталей для сборки оружия. Речь идет о литиевых батареях, термостатах, электродвигателях и сервомоторах, станках и автодеталах. Также запрещено ввозить российский пропан, чугун, медный и алюминиевый проволоку и фольгу.