Рост экономики Украины

Эш объяснил, что благодаря поддержке международных партнеров у Украины есть возможность быстрее восстановить свою экономику.

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Единственное, что Украина упустила после 1991 года, что во многом объясняет ее отсталость с тех пор – это отсутствие якоря реформы – теперь у нее есть два: поддержка МВФ и вступление в ЕС. Последнее имеет огромное значение и действительно трансформационное для Украины. Так было для всех бывших коммунистических стран, присоединившихся к ЕС, от Эстонии до Румынии. На мой взгляд, вступление в ЕС прибавит 1-2% к тенденции роста страны в год,

– сказал он.

Устойчивость украинской экономики даже может превысить ожидания МВФ и возрасти более чем на 5% уже к концу этого года.

Я бы поставил большую часть последнего на силу, мужество и инновации украинцев, и это делает меня очень оптимистичным по поводу долгосрочной траектории роста Украины после завершения войны,

– добавил Эш.

Напомним! Еще 14 декабря Европейский совет принял решение о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Также был предоставлен статус кандидата для Грузии.

Какова будет инфляция в декабре

В ноябре инфляция снизилась до 5,1%. В НБУ сообщили, что в декабре ситуация будет аналогичной, однако сохраняться некоторые риски из-за следующих факторов: