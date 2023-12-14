Путин об экономике России
Российские СМИ сообщают, что, по мнению президента России Владимира Путина, состояние экономики в стране "хорошее".
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Запас прочности российской экономики достаточен, чтобы идти вперед,
– сказал он.
Также лидер государства подчеркнул, что в настоящее время в России рекордно снизился уровень безработицы, а по итогам 2023 года ожидается рост экономики на 3,5%. По его словам, государственный долг тоже сокращается.
К слову Путин подчеркнул, что Россия готова налаживать контакты с Европой, но та зависима от решений США, что делает невозможным этот процесс.
Экономика России страдает
Главный экономист санкций в Минфине США Рэйчел Лингаас рассказала, что если бы Россия не начала войну с Украиной, ее экономика выросла бы на 5%. Также Москва значительно отстала от других экспортеров энергоносителей, включая США.
За 2023 год страна потратила более 100 миллиардов долларов на военные нужды, а это треть всех средств.
К слову, санкции против России на нефть и газ не оказали ожидаемого влияния на страну. Однако некоторые финансовые убытки все же были нанесены.