Путін про економіку Росії
Російські ЗМІ повідомляють, що на думку президента Росії Володимира Путіна, стан економіки в країні "хороший".
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Запас міцності російської економіки достатній, щоб йти вперед,
– сказав він.
Також лідер держави наголосив, що нині у Росії рекордно знизився рівень безробіття, а у підсумку 2023 року очікується ріст економіки на 3,5%. За його словами, державний борг теж скорочується.
До слова Путін наголосив, що Росія готова налагоджувати контакти з Європою, але та залежна від рішень США, що унеможливлює цей процес.
Економіка Росії страждає
Головний економіст санкцій у Мінфіні США Рейчел Лінгаас розповіла, що якби Росія не розпочала війну з Україною, її економіка зросла б на 5%. Також Москва значно відстала від інших експортерів енергоносіїв, включно із США.
За 2023 рік країна витратила понад 100 мільярдів доларів на військові потреби, а це третина від усіх коштів.
До слова санкції проти Росії на нафту та газ не мали очікуваного впливу на країну. Проте деякі фінансові збитки все ж таки були завдані.