Попри повномасштабне вторгнення, економічні показники України виявилися досить стійкими. Через це МВФ переглянув свої прогнози у бік підвищення.

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Сценарії розвитку економіки України

Базовий

Основний макроекономічний прогноз ґрунтується на припущенні про завершення війни кінця до 2024 року. Зростання економіки – на 3-4%. Рівень інфляції – 9,5%.

Негативний

Негативний сценарій – передбачає більш тривалу та інтенсивну війну, допускає припинення війни до кінця 2025 року. Своєю чергою, це призведе до різкого падіння реального ВВП – на 5% у 2024 році та нульового зростання у 2025 році. Рівень інфляції – 11%.

Цікаво! Оновлений сукупний дефіцит фінансування на 2023 – 2027 роки у негативному сценарії складе – 140 мільярдів доларів на запит програми EFF.

При реалізації негативного сценарію – дисбаланси на валютному ринку знову вийдуть на поверхню. Та, ймовірно, зберігатимуться довше, враховуючи погіршення показників експорту.

Позитивний

Передбачає швидке зростання економіки та високі інвестиції.

Чого чекати від 2024 року

Економічна стійкість призвела до покращення показників зростання, продовження різкого зниження інфляції та стабільності валютного ринку, зокрема після виходу Національного банку України з режиму прив'язки обмінного курсу, підкріпленого сильними резервами,

– написали у заяві МВФ.

На думку організації, наша економіка схильна до великих ризиків через:

війну;

потенційні прорахунки в політиці;

затримки або брак зовнішнього фінансування.

Важливо! За підсумками 2023 року державний борг складе 88,1% ВВП України. Тоді як у 2024 та 2025 роках цей показник буде становити 98,6% та 100,7% від внутрішнього валового продукту відповідно.

Програма МВФ

Співпраця України з Міжнародним валютним фондом є важливою для її макроекономічної та фінансової стабільності. Цього року МВФ схвалив нову 48-місячну програму кредитування на суму близько 15,6 мільярда доларів.