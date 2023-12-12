Попри повномасштабне вторгнення, економічні показники України виявилися досить стійкими. Через це МВФ переглянув свої прогнози у бік підвищення.
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Сценарії розвитку економіки України
Базовий
Основний макроекономічний прогноз ґрунтується на припущенні про завершення війни кінця до 2024 року. Зростання економіки – на 3-4%. Рівень інфляції – 9,5%.
- Негативний
Негативний сценарій – передбачає більш тривалу та інтенсивну війну, допускає припинення війни до кінця 2025 року. Своєю чергою, це призведе до різкого падіння реального ВВП – на 5% у 2024 році та нульового зростання у 2025 році. Рівень інфляції – 11%.
При реалізації негативного сценарію – дисбаланси на валютному ринку знову вийдуть на поверхню. Та, ймовірно, зберігатимуться довше, враховуючи погіршення показників експорту.
- Позитивний
Передбачає швидке зростання економіки та високі інвестиції.
Чого чекати від 2024 року
Економічна стійкість призвела до покращення показників зростання, продовження різкого зниження інфляції та стабільності валютного ринку, зокрема після виходу Національного банку України з режиму прив'язки обмінного курсу, підкріпленого сильними резервами,
– написали у заяві МВФ.
На думку організації, наша економіка схильна до великих ризиків через:
- війну;
- потенційні прорахунки в політиці;
- затримки або брак зовнішнього фінансування.
Програма МВФ
Співпраця України з Міжнародним валютним фондом є важливою для її макроекономічної та фінансової стабільності. Цього року МВФ схвалив нову 48-місячну програму кредитування на суму близько 15,6 мільярда доларів.