Несмотря на полномасштабное вторжение экономические показатели Украины оказались достаточно устойчивыми. Поэтому МВФ пересмотрел свои прогнозы в сторону повышения.
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Сценарии развития экономики Украины
Базовый
Основной макроэкономический прогноз основывается на предположении о завершении войны до конца 2024 года. Рост экономики – на 3-4%. Уровень инфляции – 9,5%.
- Негативный
Негативный сценарий – предполагает более длительную и интенсивную войну, допускает прекращение войны до конца 2025 года. В свою очередь это приведет к резкому падению реального ВВП – на 5% в 2024 году и нулевому росту в 2025 году. Уровень инфляции – 11%.
При реализации негативного сценария – дисбалансы на валютном рынке снова выйдут на поверхность. Но, вероятно, будут сохраняться дольше, учитывая ухудшение экспортных показателей.
- Положительный
Предусматривает быстрый рост экономики и высокие инвестиции.
Чего ждать с 2024 года
Экономическая устойчивость привела к улучшению показателей роста, продолжению резкого снижения инфляции и стабильности валютного рынка, в частности, после выхода Национального банка Украины из режима привязки обменного курса, подкрепленного сильными резервами,
– написали в заявлении МВФ.
По мнению организации, наша экономика подвержена большим рискам из-за:
- войны;
- потенциальных просчетов в политике;
- задержки или нехватки внешнего финансирования.
Программа МВФ
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом важно для ее макроэкономической и финансовой стабильности. В этом году МВФ одобрил новую 48-месячную программу кредитования на сумму около 15,6 миллиарда долларов.